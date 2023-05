EGPA lança processo seletivo para cargos de nível médio e superior; saiba quando e onde se inscrever

A Escola de Governança Pública de Estado do Pará (EGPA) publicou na edição do Diário Oficial do Estado (DOE) desta terça-feira (23), o extrato do edital de abertura do processo seletivo simplificado do órgão.

De acordo com a publicação, serão ofertadas 45 vagas temporárias para selecionar candidatos com nível médio, técnico e superior na Região Metropolitana de Belém.

Extrato do edital de abertura publicado nesta terça-feira (23) (Reprodução/ DOE)

Ainda segundo o documento, as inscrições estarão abertas a partir do dia 29 e seguirão até o dia 30 de maio de 2023, exclusivamente, no endereço eletrônico do Sipros, onde também serão publicadas maiores detalhes sobre as vagas oferecidas, valores de remunerações e etapas da seleção.

(Luciana Carvalho, estagiária da Redação sob supervisão de Keila Ferreira, Coordenadora do Núcleo de Política).