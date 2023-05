Marinha Mercante abre concurso para oficiais com vagas para Belém

A Marinha do Brasil publicou a abertura do edital para um processo seletivo com 293 vagas na Escola de Formação de Oficiais da Marinha Mercante (Efomm). As inscrições estarão disponíveis entre os dias 15 e 25 de maio DE 2023.

O objetivo do processo seletivo é admitir candidatos para as Escolas de Formação de Oficiais da Marinha Mercante (EFOMM), sendo 174 vagas para o Centro de Instrução Almirante Graça Aranha (CIAGA), localizado no Rio de Janeiro, e 119 vagas para o Centro de Instrução Almirante Braz de Aguiar (CIABA), em Belém.

Podem se inscrever candidatos de ambos os sexos, desde que tenham no mínimo 17 anos e no máximo 23 anos até 1º de janeiro de 2024. É necessário ser solteiro, não ter filhos, ter concluído ou estar prestes a concluir o ensino médio e ter uma altura mínima de 1,54 m e máxima de 2,00 m.

As inscrições devem ser feitas exclusivamente online, no site da Marinha do Brasil . O valor da taxa de inscrição é de R$ 65.

O processo seletivo será composto pelas seguintes etapas: prova escrita, seleção psicofísica, teste de aptidão física, verificação de documentos e período de adaptação. As provas de conhecimento estão programadas para os dias 19 e 20 de agosto.

Durante 6 semestres letivos, os selecionados terão direito a alojamento, alimentação e assistências médica-odontológica, psicológica, social e religiosa, além de remuneração de R$ 1.334. Após a formatura, os estudantes recebem diploma de bacharelado em ciências náuticas e passam a integrar o Quadro de Oficiais da Reserva não remunerada da Marinha do Brasil, no posto de segundo-tenente.

