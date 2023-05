UFPA oferta 94 vagas para níveis médio e superior com salários iniciais de até R$ 4,5 mil

A Universidade Federal do Pará (UFPA) publicou na última quarta-feira (10), edital para concurso público com oferta 94 vagas para o cargo de Técnico-Administrativo em Educação. As oportunidades são de níveis médio e superior, em diversas especialidades, com salários inicias variando entre R$ 2.120,13 a R$ 4.556,92.

Os interessados poderão se inscrever entre os dias 15 de maio e 23 de junho de 2023 através do site da UFPA. Os candidatos devem ter nível médio, técnico ou superior, para atuar em jornadas de trabalho que variam de 20 a 40 horas semanais. Além da remuneração, os novos servidores devem receber Incentivo à qualificação, Auxílio alimentação de R$ 658, vale transporte, Assistência Suplementar à saúde e Assistência pré-escolar no valor de R$ 321.

As vagas ofertadas são para os cargos de Administrador (5); Arquiteto e Urbanista (1); Assistente Social (1); Biomédico (1); Engenheiro Civil (1); Geógrafo (1); Médico Pediátrica (1); assistente em Administração (63); Técnico em Contabilidade (1); Técnico de Laboratório nas áreas de Biologia (1), Química (2) e Ciência (1); Técnico de Tecnologia da Informação (10) e Assistente de Alunos (1).

De acordo com o edital, as oportunidades são para atuação nas Unidades Acadêmicas das cidades de Belém (86); Tucuruí (4); Altamira (1); Soure (1); Breves (1) e Capanema (1).

Ainda segundo o documento, os candidatos serão avaliados através da aplicada de prova objetiva e de redação, prevista para ocorrer no dia 6 de agosto de 2023. Para os cargos de Técnicos de Laboratório será realizada uma segunda avaliação, composta por Exame Prático. Já para os candidatos de nível superior passarão por uma segunda fase composta por Avaliação de Títulos.

(Luciana Carvalho, estagiária da Redação sob supervisão de Keila Ferreira, Coordenadora do Núcleo de Política).