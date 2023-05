PF solicita concurso com 734 vagas para nível médio e superior

Os concurseiros que miram o funcionalismo público federal devem ficar atentos nos próximos meses para o lançamento do concurso PF Administrativo. O edital do certame foi solicitado pelo diretor-geral da Polícia Federal, delegado Andrei Augusto Passos Rodrigues.

No pedido, Passos Rodrigues reforçou que a proposta não trará qualquer alteração na estrutura organizacional do órgão. Ele afirmou ainda que, se aprovado, a PF se compromete a não abrir novos editais enquanto durar a validade do concurso.

Além da solicitação para o edital administrativo, o delegado disse que a PF poderá convocar os excedentes no concurso realizado em 2021 para os cargos de agente, escrivão, papiloscopista e delegado.

A estimativa é que os aprovados no concurso PF Administrativo ingressem com salários reajustados devido à sanção do projeto de lei que aumentou a remuneração dos servidores federais em 9%.

O vencimento inicial dos cargos será de R$ 5.173,31, para o nível médio, R$ 6.296,35, para o superior, e a partir de R$ 5.320,80, para médicos. Além dos salários, o servidor ainda faz jus ao auxílio alimentação de R$ 658.

