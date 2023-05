Augusto Corrêa lança concurso para agentes de saúde e de combate às endemias com salário de R$ 3 mil

A prefeitura municipal de Augusto Corrêa está com inscrições abertas em concurso público para preenchimento de vagas efetivas e cadastro de reserva para os cargos de Agente Comunitário de Saúde (ACS) e Agente de Combate às Endemias (ACE). Os interessados em participar da seleção podem se inscrever a partir da próxima segunda-feira (15) por meio do site da Fundação Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa (FADESP).

O salário base para os novos servidores será de R$ 2.604 mais o adicional de 20% de insalubridade no valor de R$ 520,80, chegando a R$ 3.124.80 para uma carga horária de 40 horas semanais. Para participar os candidatos precisam ter o ensino médio completo. Para os candidatos que optarem por concorrer a vaga de Agente Comunitário de Saúde (ACS), é necessário que residir na comunidade em que pretende atuar até a data da posse.

VEJA O EDITAL COMPLETO AQUI

A seleção será composta de três fases: a primeira com a aplicação de prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, a serem aplicadas em Augusto Corrêa, no dia 04 de junho de 2023. Já a segunda fase, será a realização de um Curso Introdutório de Formação Inicial de Agente Comunitário de Saúde e Introdutório de Formação Inicial de Agente de Combate às Endemias, de caráter eliminatório, com carga horária de 40 horas, ministrado no município de Augusto Corrêa, no período de 19 a 23 de junho de 2023. Os cursos serão elaborados e ministrados pela Secretaria Municipal de Saúde do município, para os candidatos aprovados na primeira fase do certame, nos limites das vagas estabelecidas no edital. Sendo eliminado da seleção, os candidatos faltosos e os que tiverem frequência no curso introdutório inferior a 75% da carga horária total do curso.

VEJA MAIS

A terceira e última fase, será composta da aplicação de uma outra prova objetiva somente para os candidatos que obtiveram, pelo menos 75% de frequência nos Cursos Introdutórios de Formação Inicial de ACS e ACE da Fase II, de caráter eliminatório e classificatório, a serem aplicada também no município de Augusto Corrêa, no dia 25 de junho de 2023.

Ao todo, 5% das vagas estão sendo destinadas para Pessoas Com Deficiência (PCD) que deverão preencher de forma online o formulário disponível no portal da Fadesp e anexar ao formulário, o laudo médico expedido no prazo de até três meses, atestando a espécie e o grau ou nível de deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doença (CID).

Os candidatos que concorrerem às vagas destinadas para Pessoas Com Deficiência (PCD) e que forem classificada a seleção do certame serão submetidos, antes da posse, à perícia por Junta Médica Oficial da Prefeitura do Município, que terá decisão definitiva sobre a sua qualificação como Pessoas com Deficiência (PCD) e sobre o grau de deficiência capacitante para o exercício do cargo pretendido.

O resultado final da seleção está prevista para ser divulgada no dia 06 de julho de 2023.

(Luciana Carvalho, estagiária da Redação sob supervisão de Keila Ferreira, Coordenadora do Núcleo de Política).