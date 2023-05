Prefeitura de Araçariguama-SP abre concurso público com 88 vagas e salários de até R$ 3.834,47

A prefeitura de Araçariguama, município de São Paulo, abriu as inscrições para o concurso público 01/2023, com 88 vagas disponíveis e salários que vão de R$ 1.533,74 a R$ 3.834,47. Os interessados têm até o próximo dia 15 para efetuar a inscrição, que deve ser feita exclusivamente pelo site do Avança São Paulo.

A taxa de inscrição para o concurso varia de R$ 45 a R$ 79, de acordo com o cargo a concorrer. A aplicação da prova está prevista para os dias 9 e 16 de julho, com questões envolvendo Língua Portuguesa, Matemática, raciocínio e noções de informática, além de conhecimentos específicos para alguns cargos.

Além do salário, as pessoas classificadas receberão mensalmente um vale alimentação de R$ 234,27 e trabalharão de 30 a 40 horas semanais, dependendo da vaga para qual for selecionada. As vagas disponíveis são para cargos de nível fundamental incompleto e completo, médio e superior. Confira:

Agente Municipal de Fiscalização de Trânsito - Ensino Médio - Salário de R$ 2.001,16;

Agente Patrimonial - Ensino Fundamental Completo - Salário de R$ 1.533,74;

Arquiteto - Nível Superior - Salário de R$ 3.834,47;

Assistente Administrativo - Nível Médio - Salário de R$ 1.942,90;

Assistente Social - Nível Superior - Salário de R$ 3.834,47;

Auxiliar Administrativo - Nível Fundamental Completo - Salário de R$ 1.533,74;

Auxiliar de Consultório de Odontologia - Nível Fundamental Completo - Salário de R$ 1.627,15;

Auxiliar de Enfermagem - Nível Fundamental Completo - Salário de R$ 1.831,37;

Auxiliar de Serviços Gerais - Nível Fundamental Incompleto - Salário de R$ 1.533,74;

Bibliotecário - Nível Superior - Salário de R$ 3.834,47;

Desenhista - Nível Médio - Salário de R$ 3.026,96;

Engenheiro Agrônomo - Nível Superior - Salário de R$ 3.834,47;

Engenheiro Civil - Nível Superior - Salário de R$ 3.834,47;

Engenheiro Sanitarista - Nível Superior - Salário de R$ 3.834,47;

Farmacêutico - Nível Superior - Salário de R$ 3.834,47;

Fiscal de Obras - Nível Médio - Salário de R$ 2.461,17;

Fiscal Municipal - Nível Médio - Salário de R$ 2.461,17;

Fiscal Sanitário - Nível Médio - Salário de R$ 2.389,53;

Fiscal Tributário - Nível Médio - Salário de R$ 2.461,17;

Fonoaudiólogo - Nível Superior - Salário de R$ 3.834,47;

Inspetor de Alunos - Nível Fundamental Completo - Salário de R$ 1.533,74;

Mecânico - Nível Fundamental Completo - Salário de R$ 2.319,92;

Motorista de Ambulância - Nível Fundamental Completo - Salário de R$ 1.627,15;

Motorista de Veículos Leves - Nível Fundamental Completo - Salário de R$ 1.627,15;

Motorista de Veículos Pesados - Nível Fundamental Completo - Salário de R$ 1.942,90;

Nutricionista - Nível Superior - Salário de R$ 3.834,47;

Oficial Administrativo - Nível Fundamental Completo - Salário de R$ 1.533,74;

Operador de Máquina Agrícola - Nível Fundamental Completo - Salário de R$ 2.001,16;

Operador de Máquina Pesada - Nível Fundamental Completo - Salário de R$ 2.319,92;

Pedreiro - Nível Fundamental Incompleto - Salário de R$ 1.942,90;

Pintor - Nível Fundamental Incompleto - Salário de R$ 1.831,37;

Psicólogo - Nível Superior - Salário de R$ 3.834,47;

Psicopedagogo - Nível Superior - Salário de R$ 3.834,47;

Recepcionista da Saúde - Nível Fundamental Completo - Salário de R$ 1.533,74;

Sepultador - Nível Fundamental Incompleto - Salário de R$ 1.533,74;

Técnico em Contabilidade - Nível Médio + Técnico - Salário de R$ 2.252,37;

Técnico em Planejamento Habitacional - Nível Médio - Salário de R$ 2.252,37;

Técnico em Preservação Ambiental - Nível Médio - Salário de R$ 2.252,37;

Topógrafo - Nível Médio - Salário de R$ 3.026,96.

(Estagiária Juliana Maia, sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)