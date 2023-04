Defensoria Pública de São Paulo abre concurso público com salário de R$ 7,5 mil

A Defensoria Pública do Estado de São Paulo (DPE-SP) abriu vagas para formação de cadastro reserva de agentes em 17 áreas de especialização. As pessoas classificadas receberão o salário de R$ 7.532,39, e atuarão em expediente de 30 a 40 horas semanais. Os interessados devem atender aos pré-requisitos listados no edital, como escolaridade nível superior, que serão comprovados durante a posse.

Conforme publicado no Edital nº 01/2023, as inscrições custam R$117,00 e podem ser realizadas até o dia 24 de maio, exclusivamente pela internet, no site da fundação Vunesp, instituição responsável pelo certame.

Confira as vagas:

Administrador;

Administrador de Redes;

Analista Desenvolvedor;

Analista de Suporte;

Arquiteto;

Assistente Social;

Biblioteconomista;

Comunicação Social;

Design Gráfico;

Engenheiro Mecânico;

Engenheiro de Telecomunicação;

Estatístico;

Pedagogo;

Psicólogo;

Relações Públicas;

Secretário Executivo;

Sociólogo.

A seleção dos agentes será feita em três etapas: prova objetiva, com 70 questões de língua portuguesa, raciocínio, matématica, noções de informática, conhecimentos institucionais e jurídicos e conhecimentos específicos; prova de redação e prova de títulos.

As duas primeiras fases de classificação serão realizadas no dia 16 de julho e o gabarito com o resultado final ficará disponível no dia 18 de julho, dois dias após a primeira etapa. O concurso terá validade de dois anos, podendo ser prorrogado pelo mesmo período.

