Prefeitura de Bagre divulga novo concurso com 71 vagas

Na região do Marajó, a Prefeitura de Bagre divulgou a abertura do novo concurso público do município que busca preencher 71 vagas e formar cadastro reserva de 226 candidatos. As oportunidades são para profissionais de nível básico, médio, técnico e superior.

O período de inscrições estará aberto a partir desta quinta-feira (27) e seguirá até 30 de maio, pelo portalfadesp.org.br. O valor da taxa de participação é de R$ 60 a R$ 90, de acordo com o grau de escolaridade exigido pelo cargo.

Os candidatos serão avaliados por meio de uma prova objetiva, com os seguintes assuntos:

Português;

Legislação municipal;

Legislação pedagógica;

Conhecimento específico;

Noções de meio ambiente;

Noções de informática;

Matemática/raciocínio lógico.

A previsão é que os testes sejam aplicados no dia 18 de junho deste ano. Haverá também uma prova de títulos.

VEJA O EDITAL COMPLETO AQUI

As vagas disponíveis são para os cargos de assistente social (4); bioquímico (1); enfermeiro (8); farmacêutico (1); fisioterapeuta (2); fonoaudiólogo (1); médico (3); odontólogo (3); técnico de enfermagem - Zona Urbana; técnico de enfermagem - Zona Rural; fiscal de tributos; auxiliar de serviços gerais - Zona Urbana; auxiliar de serviços gerais - Zona Rural; vigia - Zona Urbana; vigia - Zona Rural; agente Administrativo - Zona Urbana; agente administrativo - Zona Rural; professor de português (8); professor de matemática (8); professor de ciências (4); professor de história (2); professor de geografia (3); professor de artes (2); professor de inglês (2); professor de religião (1); professor de educação física (8); professor pedagogo de séries iniciais (10).

A jornada de trabalho para os cargos pode variar de 20 a 40 horas semanais, com remuneração de R$ 1.601,86 a R$ 8.000.

(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política)