Tomé-Açu abre vagas para posto de agente de saúde

A Prefeitura de Tomé-Açu, no nordeste paraense, realiza um novo processo seletivo para contratação de 87 profissionais para o posto de agente comunitário de saúde, além de formar cadastro reserva de participantes. Para o posto é exigida escolaridade mínima de ensino médio completo e residir na área onde pretende atuar.

A remuneração oferecida para a função é de R$ 2.640, para jornada de trabalho de 40 horas semanais. As inscrições poderão ser feitas até o dia 12 de maio de 2023, das 8h às 12h, presencialmente na Casa da Pastoral Familiar, localizada na avenida Benedito Alves Bandeira, s/nº, ao lado do Salão Paroquial de Santa Maria, bairro centro. Será cobrada taxa de participação no valor de R$ 50.

A seleção dos candidatos será por meio de três etapas:

Prova objetiva de múltipla escolha, com 30 questões sobre língua portuguesa, matemática; conhecimentos em informática; legislação específica e conhecimentos específicos;

Avaliação psicológica;

Curso de formação inicial, com aproveitamento.

A prova objetiva está prevista para o dia 21 de maio deste ano, de 8h às 12h, em locais que serão divulgados no dia 19 do mesmo mês. O gabarito preliminar das provas será divulgado em 21 de maio.

Será considerado aprovado na prova objetiva de múltipla escolha, o candidato que obtiver rendimento igual ou superior a 60% dos pontos na referida prova e não zerar nenhuma disciplina.

O candidato aprovado, neste processo seletivo, não poderá, em hipótese alguma, solicitar a readaptação ou transferência para outro cargo.

(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política)