Inscrições para o concurso da Fasepa com vagas para Belém, Marabá e Santarém encerram hoje

Encerram nesta segunda-feira (05), o prazo de inscrição do concurso da Fundação de Atendimento Socioeducativo do Pará (Fasepa) com oportunidades para profissionais de nível médio e superior, para atuação nos municípios de Belém, Marabá e Santarém.

Ao todo, estão sendo ofertadas 67 vagas imediatas, além de formação de cadastro reserva. Para os postos de nível médio, as chances são para agente administrativo e monitor. Já as vagas de nível superior são para administrador, assistente social, pedagogo e psicólogo.

VEJA O EDITAL COMPLETO AQUI

Os candidatos que concorrerem à vaga para administrador devem residir em Belém — única cidade com a oportunidade disponível. Para os demais cargos, há vagas nos outros dois municípios. De acordo com o edital, a remuneração para os novos servidores de nível médio será de R$ 1.215,50 e os de nível superior, será de R$ 3.104,35, composto de vencimento base mais gratificação de escolaridade, também acrescido de outras vantagens legais. A carga horária de trabalho para todas as funções é de 30 horas semanais.

Para se inscrever, basta que o candidato acesse o site do Centro de Extensão, Treinamento e Aperfeiçoamento Profissional (Cetap) e efetue o pagamento da taxa nos valores de R$ 55, para nível médio, e R$ 75 para os cargos de nível superior.

As provas objetiva e discursiva terão a duração de 5 horas e serão aplicadas na data provável de 6 de agosto de 2023, no turno da manhã para os cargos de nível médio e no turno da tarde para os cargos de nível superior.

De acordo com o edital, os candidatos nomeados serão lotados nos municípios de acordo com o cargo/lotação escolhidos no preenchimento do Formulário de Inscrição, sendo observada a ordem de classificação no certame.

(Luciana Carvalho, estagiária da Redação sob supervisão de Keila Ferreira, Coordenadora do Núcleo de Política).