Prefeitura de Tucumã lança PSS para Agente Comunitário de Saúde; saiba como se inscrever

A Prefeitura de Tucumã, no sudeste paraense, está com inscrições abertas em processo seletivo para preencher 13 vagas imediatas e mais 92 em cadastro de reserva para o cargo de Agente Comunitário de Saúde (ACS).

Os candidatos interessados podem se inscrever, exclusivamente pela internet, através do Portal Fadesp até o dia 07 de junho de 2023. Para confirmar a inscrição é necessário que o candidato efetue o pagamento da taxa no valor de R$ 70.

VEJA O EDITAL COMPLETO AQUI

Para participar, os interessados precisam ter ensino médio completo e residir na área da comunidade em que pretende atuar. O salário para os novos servidores será de R$ 2.640 com jornada de 40 horas semanais.

VEJA MAIS

Os candidatos serão avaliados através da aplicação de prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, com 30 questões de múltipla escolha de língua portuguesa, matemática e raciocínio lógico, noções de informática e conhecimentos específicos. O gabarito preliminar será divulgado pela organizadora do certame no dia 19 de junho de 2023.

O prazo de vigência do processo simplificado é de 12 meses, contado da divulgação do resultado final, podendo ser prorrogado uma vez por igual período, a critério da Secretaria Municipal da Saúde.

(Luciana Carvalho, estagiária da Redação sob supervisão de Keila Ferreira, Coordenadora do Núcleo de Política).