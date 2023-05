Prefeitura de Porto de Moz lança PSS com 132 vagas para Agentes Comunitários de Saúde

A Prefeitura de Porto de Moz, no Baixo Amazonas do Pará, está co inscrições abertas para processo com oferta 132 vagas temporárias para Agente Comunitário de Saúde (ACS), dessas 60 são para contratação imediata.

As oportunidades são para canditados com nível médio e que resida em uma das áreas de abrangência listadas no edital do certame. As inscrições podem ser realiadas até o dia 31 de maio através do site do Instituto Ágata com taxa de pagamento no valor de R$ 85.

VEJA O EDITAL COMPLETO AQUI

Os candidatos serão selecionados por meio de provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório, prevista para ser aplicada no dia 11 de junho de 2023. Os candidatos aprovados no exame, dentro do número de vagas, serão convocados para uma segunda etapa com realização do Curso de Formação Inicial, de caráter eliminatório. Serão cobradas 30 questões de múltipla escolha distribuídas entre as disciplinas de Língua Portuguesa (10 tópicos), legislação (10) e conhecimentos específicos (10).

VEJA MAIS

O valor da remuneração para os novos Agentes Comunitários de Saúde será de R$ 2.640 com carga horária de 40 horas semanais. O certame é válido por dois anos, com possibilidade de prorrogação por igual período.

As regiões de atuação dos novos servidores serão nas seguintes unidades básicas de saúde: UBS Beata; UBS Cabanagem; UBS Carini; UBS Maturu; UBS Praião; UBS Ray Duarte; UBS Rosa Cardoso; UBS Tapará.

(*Luciana Carvalho, estagiária sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política)