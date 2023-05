Polícia Científica do Pará lança PSS com salários de até R$ 10.469,46; veja como se inscrever

A Polícia Científica do Pará estará com inscrições abertas nos dias 18 e 19 de maio de 2023 para o processo seletivo para temporários em todos os níveis de escolaridade. Ao todo estão sendo ofetadas 10 vagas para os cargos de auxiliar operacional, auxiliar técnico de perícias (necropsia) e perito médico legista.

Os novos contradados serão lotados nos municípios de Belém, Castanhal e Paragominas. Os salários variam de R$ 1.215,50 a R$ 10.469,46 podendo ser acrescidos de outras vantagens legais, de acordo com o edital.

VEJA O EDITAL COMPLETO AQUI

Os candidatos serão avaliados através de três fases. A primeira será na realização da inscrição, de caráter habilitatório e eliminatório. Nessa etapa o candidato deverá anexar todos os documentos solicitados em edital. A segunda fase corresponderá à análise documental curricular, de caráter eliminatório e classificatório; e a terceira, através de entrevista pessoal, de caráter eliminatório e classificatório.

As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas, exclusivamente, de forma online, através do site do Sipros. As demais informações constam no edital, que também está disponível no site do Sipros e no site da Polícia Científica do Pará.

As vagas ofertadas são para os seguintes cargos:

- AUXILIAR OPERACIONAL - Belém - 1 vaga (Nível Fundamental)

- AUXILIAR TÉCNICO DE PERÍCIAS ( NECROPSIA) - Castanhal - 2 vagas (Nível Médio)

- PERITO MÉDICO LEGISTA - Castanhal - 3 vagas (Nível Superior)

- PERITO MÉDICO LEGISTA - Paragominas - 4 vagas (Nível Superior)

