Vaga de emprego para médico em Belém: hospital Ophir Loyola lança processo seletivo

O Hospital Ophir Loyola (HOL), em Belém, divulgou o edital de abertura do processo seletivo simplificado para contratação temporária de médicos. As inscrições devem ser realizadas no período de 12 a 15 de maio, por meio do site do Sistema Integrado de Processo Seletivo Simplificado (Sipros), de forma gratuita.

Veja aqui o edital completo

Os candidatos serão avaliados por meio de três etapas:

Inscrição, Análise curricular, Entrevista.

Os principais requisitos para contratação no cargo incluem ter diploma de conclusão do curso de medicina e registro no Conselho Regional de Medicina (CRM).

No ato da inscrição, o candidato precisa enviar em anexo, nos formatos “JPEG”, “PNG”, “JPG” ou “PDF”, os documentos exigidos no edital do pss, para conferência.

Os profissionais selecionados assinarão o contrato temporário com o HOL, com vigência de 12 meses, podendo ser prorrogável por igual período se houver necessidade e interesse da unidade.

O processo de seleção oferta oito vagas para médico, nas especialidades de clínica médica (2), oncologia clínica (2) e emergência oncológica (4). Os contratados terão remuneração de 2.053,54, com acréscimo de 80% de gratificação de escolaridade, mais vantagens. A jornada de trabalho para os postos é de 30 horas semanais.

