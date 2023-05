Ideflor-Bio oferta 35 vagas em processo seletivo simplificado; veja como se inscrever

O Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade do estado do Pará (Ideflor-Bio) abre, na próxima segunda-feira (15), o novo processo seletivo simplificado. Ao todo, são 35 vagas temporárias para diferentes áreas. Os profissionais selecionados vão atuar nas cidades de Altamira, Belém, Marabá, São Félix do Xingu e São Geraldo do Araguaia.

As inscrições do PSS são gratuitas e podem ser feitas on-line, até a terça-feira (16). Confira como se habilitar a uma vaga.

Para participar da seletiva do Ideflor-Bio é preciso:

- Acessar ao site do Sistema Integrado de Processo Seletivo Simplificado, que é o www.sipros.pa.gov.br;

- Clicar na aba do IDEFLOR-Bio, em "Ler mais";

- Selecione a área de inscrição;

- Crie uma conta, com login e senha;

- Repasse os dados e anexe os documentos exigidos em edital e finalize a inscrição.

Quais são os cargos ofertados no PSS do Ideflor-Bio?

O PSS do IDEFLOR-Bio oferta vagas para cinco cargos, que exigem ensino fundamental, médio, técnico e superior no estado. São eles:

- Assistente administrativo;

- Assistente de Informática;

- Auxiliar operacional;

- Motorista;

- Técnico em Gestão Ambiental.

Qual o valor da remuneração?

A remuneração varia de R$ 1.215,50 a R$ 1.845,32, mais gratificação e outras vantagens legais.