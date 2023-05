Medicilândia abre concurso com mais de 200 vagas; veja como participar

A Prefeitura de Medicilândia, no sudoeste paraense, divulgou o edital de abertura do novo concurso público, que oferta vagas para todos os níveis de escolaridade. As inscrições devem ser feitas no período de 15 de maio a 15 de junho, por meio do site da banca organizadora, Instituto Ágata. Os valores da taxa de participação foram fixados em R$ 65 (nível fundamental); R$ 80 (médio); e R$ 100 (superior).

O certame dispõe de 220 vagas, com salários que partem de R$ 1.320 e podem chegar a R$ 3.017,67. A jornada de trabalho estabelecida é de 20 a 40 horas semanais, exceto para a função de vigia, que será dividida em escala de 12h/36h.

Os postos disponíveis no concurso para os candidatos com o nível de escolaridade a partir do grau de alfabetizado são para gari; jardineiro; sepultador; servente; serviços gerais e vigilante. Para o nível fundamental completo, as oportunidades são para agente de portaria; apontador; assistente em refrigeração; borracheiro; carpinteiro; condutor ambulância - categoria D ou E; cozinheiro; eletricista; encanador; lubrificador de máquinas; mecânico nível I; mecânico nível II; motorista - categoria B ou C; motorista - categoria D ou E; operador de escavadeira; operador de motoniveladora; operador de pá carregadeira; operador de retroescavadeira; operador de trator esteira; operador de trator de pneu; pedreiro e soldador.

Para o nível médio e técnico as chances são para agente administrativo; agente de vigilância sanitária; agente municipal de trânsito; fiscal ambiental; fiscal de obras e posturas; fiscal municipal; inspetor escolar; ouvidor; assistente tecnológico da informática; técnico em manutenção de computadores; técnico em agropecuária; técnico em análises clínicas; técnico em edificações; técnico em enfermagem; e técnico em radiologia.

Já para o nível superior, os candidatos podem concorrer ao postos de assistente educacional inclusivo; analista ambiental; arquiteto; arquivista; assistente social; biólogo; bioquímico; educador ambiental; educador físico; enfermeiro; engenheiro agrônomo; engenheiro ambiental; engenheiro civil; engenheiro florestal; engenheiro sanitarista; farmacêutico; fisioterapeuta; nutricionista; odontólogo; pedagogo; professor nas disciplinas de ciências naturais, educação física, geografia, história, língua inglesa, língua portuguesa, matemática; professor pedagogo; veterinário e psicólogo.

A prova objetiva do certame está prevista para ocorrer no dia 23 de julho de 2023, com duração de 3 horas, sendo que para os inscritos de nível fundamental incompleto e completo, a avaliação será realizada no período da manhã, enquanto aos participantes de nível médio e superior, devem efetuar o exame no período da tarde.

(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Fabiana Batista)