Sespa abre PSS para nível médio, técnico e superior com salários de até 4,6 mil

A Secretaria de Estado de Saúde Pública (SESPA) está com inscrições abertas para Processo Seletivo com 19 vagas temporárias para candidatos com nível médio, técnico e superior para atuarem no Centros Regionais de Saúde, Hospitais e USIPAZ.

As vagas são para os cargos de Médico, Contador, Agente administrativo, Agente de controle de endemias, Técnico de enfermagem; Técnico em higiene dental; Técnico em radiologia e Técnico em patologia clínica.

As inscrições podem ser realizadas de forma gratuita, exclusivamente, pela internet através do site da Sipros, a partir desta segunda-feira (08) até às 23h29min do dia 10 de maio de 2023.

VEJA O EDITAL COMPLETO AQUI

Para particiar, o candidatos de nível superior precisam ter diploma de graduação no cargo pretendido. A funções de nível médio para os cargos técnicos exigem que o candidato possua certificado de conclusão do ensino médio, acrescido da certificação de curso de técnico e registro no órgão de classe para as funções de nível técnico. Já o cargo de nível médio destinado a função de Agente administrativo, exige a conclusão de ensino médio e curso básico de informática. Em todos os cargos ofertados é obrigatório que o candidato possua, pelo menos, um ano de experiência na área pretendida.

A jornada de trabalho será de 06 horas diárias, totalizando 30 horas semanais com remunerações que variam entre R$ 2.283,45 a R$ 4.696,37 dependendo do cargo escolhido.

O processo seletivo será composto por duas etapas: Inscrição (de caráter habilitatório) e Análise Documental e Curricular (de caráter eliminatório e classificatório).

Os aprovados serão lotados nas unidades de Salinópolis, São Miguel do Guamá, Barcarena, Santarém, Altamira, Canaã dos Carajás, Conceição do Araguaia, Cametá e Oeiras do Pará. O resultado final está previsto para o dia 23 de maio de 2023.

(Luciana Carvalho, estagiária da Redação sob supervisão de Keila Ferreira, Coordenadora do Núcleo de Política).