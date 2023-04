Escola Segura: Seduc divulga resultado de PSS para psicólogos e assistente sociais

A Secretaria de Estado de Educação (Seduc) divulgou o resultado final do processo Seletivo Simplificado (PSS) 02/2023, destinado à formação de cadastro reserva, para os cargos de psicólogos e assistentes sociais. Os profissionais serão convocados, de acordo com a demanda, para atuar na rede estadual de ensino. Os candidatos habilitados devem ficar atentos ao processo, pois serão convocados para uma entrevista, a partir desta terça-feira (11), por meio da publicação de edital no site. A seleção faz parte das medidas do programa "Escola Segura" e são uma resposta à onda de ameaças às instituições de ensino.

CLIQUE AQUI PARA ACESSAR OS RESULTADOS

Após as entrevistas, os candidatos selecionados serão chamados para assinatura do contrato administrativo, que terá duração de 12 meses, podendo ser prorrogado por mais 12 meses. Para o regime de 36 horas semanais, a remuneração dos profissionais será de R$ 1.724,64, acrescida de 80% de gratificação de escolaridade sobre o vencimento-base, mais R$ 1.000,00 de auxílio alimentação. O programa "Escola Segura" contará com equipes multiprofissionais para dar maior assistência às escolas da rede estadual.

Por meio do programa, a Seduc contratará profissionais, entre psicólogos e assistentes sociais, para cada Unidade Regional de Ensino (URE) e Unidade Seduc na Escola (USE). O Processo Seletivo Simplificado para realizar as contratações começou no dia 3 de abril. Além dos profissionais in loco, serão contratados mais psicólogos com atuação presencial e online. A proposta anunciada, no dia de lançamento do programa, em 31 de março, é contratar até 42 psicólogos e 42 assistentes sociais. O resultado dos recursos está disponível na área privativa do candidato.