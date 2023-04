Fapespa recebe inscrições até esta segunda-feira (17) para PSS

A Fundação Amazônia de Amparo a Estudos e Pesquisas (Fapespa) inscreve até hoje (17) para o processo seletivo da instituição que oferta 10 vagas para técnicos em nível superior completo. As vagas temporárias terão remuneração de R$ 1,724,64, podendo ser acrescido de outras vantagens legais, para jornada de trabalho de 30 horas semanais.

O PSS também formará cadastro reserva de participantes. Os interessados devem se inscrever pelo portal do Sistema Integrado de Processo Seletivo (Sipros), de forma gratuita.

Durante o cadastro, os candidatos precisam preencher todas as informações solicitadas, informar dados como CPF e e-mail, e anexar toda a documentação comprobatória das informações prestadas exigida no edital.

A seleção dos profissionais será por meio de três fases:

Inscrição (caráter habilitatório);

Análise documental e curricular (eliminatório e classificatório);

Entrevista individual (eliminatório e classificatório).

Todos os inscritos serão inicialmente selecionados em etapa simplificada de pontuação curricular, com acréscimo de entrevistas somente para candidatos convocados.

As oportunidades são para as funções de técnico em administração e finanças (para candidatos com graduação em administração e ciências econômicas); técnico em gestão de desenvolvimento, ciência, tecnologia e inovação (requer graduação em estatística); e técnico em gestão de meio ambiente (graduação em geografia e engenharia ambiental).

