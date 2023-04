Saúde e educação abrem mais de 400 vagas para contratações temporárias; confira

O funcionalismo público estadual do Pará está com mais de 400 vagas disponíveis, por meio de processo seletivo realizado pelas secretarias de Saúde e Educação e Fundação Santa Casa de Misericórdia (FSCMPA).

A Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) está com inscrições abertas, até esta quinta-feira (20), para o 22° processo seletivo da instituição. São ofertadas 20 vagas, destinadas para contratação de profissionais com graduação em medicina, engenharia e farmácia ou bioquímica.

Para a função de médico, as vagas abrangem as especialidades de angiologia, ginecologia, infectologia, neuropediatria, pneumologista e psiquiatria. A remuneração oferecida para os cargos é de R$ 4.104,35, para engenheiro, e de R$ 4.696,37, para farmacêutico e médicos.

VEJA O EDITAL COMPLETO AQUI

Em Belém, a Fundação Santa Casa (FSCMPA) encerra as inscrições nesta quarta-feira (19) para a seleção que oferta 441 vagas para candidatos de todos os níveis de escolaridade.

As oportunidades são ofertadas por meio de dois editais, para os cargos de assistente administrativo; técnico em radiologia; agente de artes práticas; administrador; analista de sistemas; assistente social; biomédico; biblioteconomista; enfermeiro; farmacêutico; enfermeiro; médico; nutricionista; psicólogo; terapeuta ocupacional; técnico de enfermagem; engenheiro civil; fisioterapeuta; engenheiro eletricista; e fonoaudiólogo. As remunerações oferecidas variam de R$ 1.215,50 a R$ 2.053,54, acrescidas de gratificação e benefícios.

As duas seleções contam com a mesma plataforma de cadastramento, o Sistema Integrado de Processo Seletivo Simplificado (Sipros). Os interessados devem acessar o site do Sipros e anexar a documentação exigida em cada edital. Não haverá cobrança de taxa de participação.

Já a Secretaria de Estado da Educação (Seduc) realiza uma nova seleção, também até esta quinta (20), para formação de reserva técnica de profissionais da educação, que atuarão na modalidade de Educação de Jovens e Adultos (EJA) em diversos municípios paraenses.

As contratações serão para os cargos de professores educadores e coordenadores de turma. O posto de educador conta com salário base de R$ 2.898,65, mais 80% de gratificação de escolaridade e auxílio-alimentação de R$ 1.000. Os coordenadores serão admitidos com vencimento básico de R$ 3.864,86, mais 80% de gratificação de escolaridade e auxílio-alimentação de R$ 1.000. Ambos terão jornada de trabalho de 30 horas semanais. As inscrições devem ser feitas pelo site da Seduc.

(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política)