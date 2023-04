Concurso público da Santa Casa do Pará: cerca de 6 mil deixaram de fazer as provas deste domingo

O Centro de Extensão, Treinamento e Aperfeiçoamento Profissional (CETAP), instituição organizadora do concurso público da Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará (FSCMPA), informou que cerca de 14 mil candidatos realizaram as provas do certame, aplicadas em instituições de ensino localizadas na Região Metropolitana de Belém, neste domingo (16). Mais de 20 mil candidatos fizeram a inscrição para concorrer a uma das 250 vagas devem realizar essa primeira fase. Ou seja, aproximadamente seis mil já estão fora da disputa.

Ao todo, o certame oferta 250 vagas mais cadastro reserva, sendo 107 para o nível médio e 143 para o nível superior, em diversos cargos como assistente administrativo, assistente de informática, técnico de contabilidade, técnico de enfermagem, analista de sistemas, engenheiro civil, estatístico, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, psicólogo, terapeuta ocupacional, nutricionista e médico para várias especialidades.

Durante cinco horas, os candidatos responderam a questões objetivas de múltipla escolha e fizeram a redação, que exigiu conhecimentos específicos da área escolhida.

De acordo com informações divulgadas pelo governo do Pará, os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas e as grades de resposta das provas discursivas estarão disponíveis no endereço eletrônico da banca organizadora do concurso, a partir das 10h desta segunda-feira (17).

"O concurso público da Santa Casa de Misericórdia do Pará, é um dos mais importantes para o Estado, pois a área da saúde merece maior atenção e investimento, e por isso, nos dedicamos para fortalecer ainda mais o sistema público de saúde", enfatizou Elieth Braga, titular da Secretaria de Estado de Planejamento e Administração (Seplad).

Para Bruno Carmona, presidente da FSCMPA, a iniciativa contribui para o fortalecimento do serviço de saúde pública e para a valorização do servidor. Ele lembra que o último concurso da Santa Casa ocorreu em 2007. "Nesse momento, a gente contempla diversos profissionais que vão ser contratados, em grau de efetividade, para compor a nossa força de trabalho, valorizando cada vez mais o servidor, o serviço público, com entregas mais perenes para a nossa população, naquilo que a Santa Casa está destinada. Sem dúvida nenhuma, contar com este corpo de servidores, neste formato, garante uma estabilidade de emprego aos que forem aprovados, e garante também a continuidade dos serviços prestados ao longo do tempo", declarou.