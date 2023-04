Concursos públicos federais devem movimentar setor de cursinhos preparatórios em Belém

O novo anúncio da ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, de que editais de concursos públicos para órgãos federais deverão ser publicados já na próxima semana, está animando o setor de cursinhos preparatórios de Belém e, também, quem busca uma vaga no serviço público. Segundo a gestora, serão três blocos de editais até o final deste ano e o primeiro será divulgado no dia 10 de abril.

Para o professor de redação Elton Marinho, o setor de concursos públicos ficou desassistido, sobretudo ao nível federal, durante muito tempo. E, agora, com essa notícia, o segmento deverá se organizar com a oferta de mais turmas, com mais tempo de preparação e, consequentemente, com mais qualidade. “Hoje mesmo, no meu caso, já tive procura, ou seja, só a notícia já aqueceu o mercado”, frisou.

Segundo o especialista, entre os concursos mais aguardados estão aqueles destinados a órgãos como Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa), que também devem cobrar, além da prova objetiva, a temida prova discursiva.

“Em relação à preparação, é importante que o candidato procure os grandes cursinhos existentes no mercado, sejam eles presenciais ou online, e, partir daí, depois de ter uma preparação para prova objetiva, ele procurar um serviço à parte para estudar redação, que, em geral, é responsável por 50% da nota do aluno, a depender do edital. É preciso aula, produção e correção, bem antes da prova”, orientou.

A professora de Português Yara Coeli, também acredita que o pacote de concursos agora anunciado cria grande expectativa tanto para o setor de cursinhos preparatórios quanto para os concurseiros, especialmente por conta da defasagem de determinados concursos federais, que não ocorrem há muito tempo. “Pelo que observamos, o governo anterior priorizou a área de segurança, as carreiras policiais. Então, agora, há grande expectativa para a área administrativa e, também, para abertura de vagas nas agências reguladoras, como ANS, Anatel, Anvisa, Funai, ICMBio, Ibama, entre outros órgãos que não abrem concursos há muito tempo”, destacou.

Para a professora, mesmo sem os editais publicados, o candidato pode começar a estudar matérias básicas, como Língua Portuguesa, Informática e alguns ramos do direito. “A dica é ir logo estudando genericamente esses assuntos e, a partir do momento em que se souber qual a banca, precisará especificar os estudos, ver como a banca cobra as questões e já treinar direcionado. A pessoa que passa em concurso é aquela que treina bastante”, pontuou.

A advogada Stheffany Tomaz, de 31 anos, é concursada desde 2019 na esfera federal, mas, mesmo assim, não parou de estudar. Ela conta que foi aprovada no primeiro concurso que prestou, pouco depois de se formar, e continua estudando com vistas a concursos com melhor remuneração e jornada de trabalho mais flexível. “Para quem vai iniciar os estudos e não pode dedicar muitos anos a isso, sugiro que escolha concursos de assistente em administração, porque normalmente são os mesmos conteúdos. Então, ao estudar para um edital, a pessoa já estuda para vários. Depois, se quiser continuar estudando, basta escolher uma carreira e estudar pelo último edital aberto”, apontou.

Veja quais são as principais apostas dos professores de cursinhos preparatórios

Ibama;

Agências Reguladoras, como Anvisa, ANS e Anatel;

TSE;

MAPA

ICMBio.