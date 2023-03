Concursos públicos têm 226 vagas em disputa no Pará

Os concursos públicos do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará (IFPA), do Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) e do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF1) ofertam um total de 226 no estado do Pará, somando aquelas para preenchimento imediato e as de cadastro reserva. Pelo menos outros oito concursos de órgãos do Poder Executivo devem ocorrer ainda este ano, conforme informações divulgadas anteriormente pelo Governo do Estado.

O maior número de vagas está disponível no certame do IFPA, que teve as inscrições reabertas até o próximo dia 10 de abril. São 38 vagas para cargos de nível médio e superior, além da formação de cadastro reserva com 127 vagas. As oportunidades são para as áreas de Assistente de Alunos, Técnico de Laboratório/Ciências, Técnico de Laboratório/Informática, Técnico em Contabilidade, Técnico em Enfermagem, Técnico de Tecnologia da Informação, Administrador, Analista de Tecnologia da Informação, Contador, Estatístico, Médico e Tecnólogo em Gestão Financeira.

As remunerações serão de R$ 1.945,07 para cargo de nível médio, R$ 2.446,96 para nível técnico e de R$ 4.180,66 para cargos de nível superior. Os aprovados também terão direito a auxílio-alimentação no valor mensal de R$ 458, auxílio-transporte, assistência suplementar à saúde e auxílio pré-escolar no valor de R$ 321 por dependente até cinco anos de idade. As taxas custam R$ 60 para cargos de nível médio; R$ 80 para cargos de nível técnico; e R$ 100 para cargos de nível superior.

Já o CAU tem 2 vagas para preenchimento imediato e mais 58 vagas para cadastro de reserva. As oportunidades são o cargo de Técnico Administrativo e de Fiscalização (nível médio) e Arquiteto e Urbanista (nível superior). A remuneração mensal varia de R$ 2.533,67 a R$ 7.496,16. Nesse concurso, as inscrições podem ser feitas até às 23h do dia 13 de abril.

Por fim, o TRF1 também abriu sua seleção para o cargo de juiz federal substituto, com salário de R$ 32.004,65. A concorrência é destinada a candidatos com diploma de bacharel em direito, três anos de atividade jurídica comprovada, idade máxima de 70 anos e que estejam em dia com as obrigações militares, se for do sexo masculino.

Como a jurisdição do TRF1 compreende os estados do Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins, Maranhão, Bahia, Piauí e Distrito Federal, as provas do concurso público estão previstas para ocorrer em todas as respectivas capitais no dia 23 de julho. O prazo para inscrição é até 4 de maio e custam R$ 320.

Em novembro do ano passado, a vice-governadora Hana Ghassan anunciou que há estudos em desenvolvimento sobre a viabilidade financeira para realização de oito concursos públicos em 2023. As seleções abrangeriam a Secretária de Estado de Educação (Seduc), a Secretaria de Estado da Saúde do Pará (Sespa), a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas (Sedop), a Fundação de Atendimento Socioeducativo do Pará (Fasepa), a Agência de Transporte Metropolitano (AGTRAN), a Polícia Civil, a Polícia Científica e o Instituto de Metrologia do Estado do Pará (Imetropará). A expectativa é que cerca de 950 vagas sejam ofertadas nesses certames.

Em anuncio recente, o govenador do Pará, Helder Barbalho, afirmou ainda será divulgado um edital para o preenchimento de dez vagas para o cargo de Procurador Geral do Estado. Não há previsão de quando o certame pode ocorrer.

Confira os concursos públicos com inscrições abertas no Pará

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará

Inscrições: até 10 de abril de 2023 pelo site www.institutoconsulplan.org.br/Index.aspx

Taxa: entre R$ 60 e R$ 100

Salário: entre R$ 1.945,07 e R$ 4.180,66

Vagas: 38 vagas imediatas e 127 de cadastro reserva

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Pará

Inscrições: até 13 de abril de 2023 pelo site www.quadrix.org.br

Taxa: de R$ 50 a R$ 90

Salário: entre R$ 2.533,67 e R$ 7.496,16

Vagas: 2 vagas imediatas e 58 de cadastro reserva

Tribunal Regional Federal da 1ª Região

Inscrições: até 4 de maio de 2023 pelo site www.conhecimento.fgv.br/concursos/trf1

Taxa: R$ 320

Salário: R$ 32.004,65

Vaga: 1 imediata