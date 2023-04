Governo Federal prevê três blocos de concursos públicos; os primeiros serão lançados em 10 de abril

O Governo Federal deve anunciar, ainda neste ano, três blocos de concursos públicos para recomposição de pessoal em algumas áreas. Até a próxima segunda-feira (10), será lançado o primeiro pacote de certames autorizados para administração federal. As informações foram divulgadas pela ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, em entrevista aos veículos da Empresa Brasil de Comunicação (EBC).

De acordo com a ministra, serão priorizados os órgãos com maior déficit de pessoal. “Várias áreas estão com dificuldade. Foi um período de muito desmonte, praticamente sem nenhum concurso”, declarou.

VEJA MAIS

Esther Dweck não detalhou quais são os primeiros concursos que serão abertos. Porém, em fevereiro deste ano, ela chegou a citar órgãos com carência de pessoal, entre eles IBGE e Banco Central.

No momento, apenas uma seleção emergencial foi autorizada para a Agência Nacional de Mineração.