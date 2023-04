Fasepa abre concurso público com 67 vagas em Belém, Marabá e Santarém; confira os detalhes

A Secretaria de Estado de Planejamento e Administração públicou, no Diário Oficial do Estado desta terça-feira (4), o edital do concurso público para provimento de vagas de níveis médio e superior na Fundação de Atendimento Socioeducativo do Pará (Fasepa), bem como formação de cadasto de reserva no órgão. Ao todo, estão sendo ofertadas 67 vagas, sendo 60 de ampla concorrência e sete para pessoas com deficiências.

Conforme o edital publicado, as oportunidades aos profissionais de nível médio são para os cargos de agente administrativo e monitor. As vagas de nível superior são para administrador, assistente social, pedagogo, e psicólogo. Para administrador, só há vaga em Belém. No caso dos demais cargos, foram abertas vagas nos municípios de Belém, Marabá e Santarém.

Salários

O salário inicial para os cargos de nível médio é de R$ 1.215,50, acrescido de outras vantagens legais. A carga horária é de 30 horas semanais. Já para os profissionais de nível superior, a remuneração inicial é de R$ 3.104,35, composto de vencimento base + gratificação de escolaridade, também acrescido de outras vantagens legais. A jornada de trabalho também é de 30 horas semanais.

Inscrições

Para participar do concurso público da Fasepa, o interessado deve acessar o site do Centro de Extensão, Treinamento e Aperfeiçoamento Profissional (Cetap), banca organizadora do certame, no período de 17 de abril a 05 de junho de 2023, e fazer a inscrição. Será cobrada uma taxa de R$ 55,00 para os cargos de nível médio; R$ 75,00 para os de nível superior.

No caso dos candidatos que atendam aos critério estabelecidos no edital, é possível solicitar a Isenção da Taxa de Inscrição selecionando o “Tipo de Solicitação”, “Candidato com Deficiência” e preencher os dados requeridos.

Provas

Ainda de acordo com o edital publicado nesta terça-feira, as provas objetiva e discursiva terão a duração de 5 e serão aplicadas na data provável de 06 de agosto de 2023, no turno da manhã para os cargos de nível médio e no turno da tarde para os cargos de nível superior.

Veja detalhes das vagas

Nível médio

Agente Administrativo

Belém - 11 (ampla concorrência) / 01 (PCD) / 12 (total) + CR

Marabá - 04 (ampla concorrência) / 01 (PCD) / 05 (total) + CR

Santarém - 01 (Ampla concorrência) + CR

Monitor

Belém - 04 (ampla concorrência) / 01 (PCD) / 05 (total) + CR

Marabá - 04 (ampla concorrência) / 01 (PCD) / 05 (total) + CR

Santarém - 04 (ampla concorrência) / 01 (PCD) / 05 (total) + CR

Nível Superior

Administrador

Belém: 01 (Ampla concorrência) + CR

Assistente social

Belém - 03 (ampla concorrência) + CR

Marabá - 04 (ampla concorrência) + CR

Santarém - 03 (ampla concorrência) + CR

Pedagogo

Belém - 04 (ampla concorrência) + CR

Marabá - 05 (ampla concorrência) / 01 (PCD) / 05 (total) + CR

Santarém - 04 (ampla concorrência) / 01 (PCD) / 05 (total) + CR

Psicólogo

Belém - 01 (ampla concorrência) + CR

Marabá - 03 (ampla concorrência) + CR

Santarém - 04 (ampla concorrência) + CR

Total: 60 (ampla concorrência) / 07 (PCD) / 67 (total) + CR