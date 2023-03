SP: inscrições para o concurso da prefeitura de Franco da Rocha terminam nesta quinta-feira (30)

As inscrições para o concurso ofertado pela Prefeitura de Franco da Rocha, em São Paulo, encerram nesta quinta-feira, 30. São ofertadas 13 vagas de contratação imediata e para formação de cadastro reserva, com salários de R$ 1.464,65 a R$ 5.016,28 e jornadas de trabalho de 20 a 40 horas semanais, que variam de acordo com cada cargo.

Candidatos interessados podem realizar a inscrição diretamente no site do Instituto Consulpam, banca responsável pelo concurso. O valor da taxa de inscrição é de R$ 10,62 para cargos de nível fundamental; R$ 13,58 para médio; R$ 17,25 para superior. O concurso contará com as seguintes etapas:

Candidato fará a prova objetiva de caráter eliminatório e classificatório, prevista para o dia 21 de maio deste ano. Após esta fase, passará pelo curso de formação de caráter eliminatório, apenas para o cargo de Agente de Trânsito. Em seguida, a realização da prova prática para os cargos de Agente de Trânsito e Motorista de Ambulância, de caráter eliminatório e classificatório.

Confira as vagas:

Ensino Fundamental

Auxiliar de Enfermagem - Cadastro reserva.

Ensino Médio/Técnico

Agente de Gestão Pública – 3 vagas;

Agente de Fiscalização – Cadastro reserva;

Agente de Fiscalização de Obras – Cadastro reserva;

Agente de Trânsito – 1 vaga;

Auxiliar de Farmácia – Cadastro reserva;

Auxiliar de Necrópsia – Cadastro reserva;

Assistente Cultural de Artes Visuais – Cadastro reserva;

Assistente Cultural de Dança – Cadastro reserva;

Assistente Cultural de Teatro – Cadastro reserva;

Assistente Cultural de Música – Cadastro reserva;

Auxiliar de Consultório Dentário – Cadastro reserva;

Cuidador Social – 2 vagas;

Dentista – Cadastro reserva;

Motorista de Ambulância - Cadastro reserva;

Orientador Social – 2 vagas;

Tecnólogo em Logística – Cadastro reserva;

Técnico Desportivo – Atividade Física para PCD – Cadastro reserva;

Técnico Desportivo – Atividade Física para terceira idade – Cadastro reserva;

Técnico Desportivo – Atletismo – Cadastro reserva;

Técnico Desportivo – Basquetebol – Cadastro reserva;

Técnico Desportivo – Futebol de Campo – Cadastro reserva;

Técnico Desportivo – Futsal – Cadastro reserva;

Técnico Desportivo – Ginástica Rítmica – Cadastro reserva;

Técnico Desportivo – Judô – Cadastro reserva;

Técnico Desportivo – Natação – Cadastro reserva;

Técnico Desportivo – Handebol – Cadastro reserva;

Técnico Desportivo – Ginástica Geral – Cadastro reserva;

Técnico de Museu – Cadastro reserva;

Técnico em Biblioteca – Cadastro reserva;

Técnico de Enfermagem – Cadastro reserva;

Técnico em Edificações – Cadastro reserva

Ensino superior

Analista de Suporte – 1 vaga;

Assistente Social – 1 vaga;

Assistente de Procuradoria – Cadastro reserva;

Analista de Desenvolvimento de Sistema – Cadastro reserva;

Arquiteto – 1 vaga;

Biólogo – Cadastro reserva;

Bibliotecário – Cadastro reserva;

Desenhista/Projetista – Cadastro reserva;

Enfermeiro – Cadastro reserva;

Engenheiro – Cadastro reserva;

Engenheiro Eletricista – Cadastro reserva;

Engenheiro de Tráfego – Cadastro reserva;

Farmacêutico – Cadastro reserva;

Fisioterapeuta – Cadastro reserva;

Fonoaudiólogo – Cadastro reserva;

Médico PA – 12 Horas – Clínica Geral – Cadastro reserva;

Médico do Trabalho – Cadastro reserva;

Médico Proctologista – Cadastro reserva;

Médico Psiquiatra – Cadastro reserva;

Médico Ortopedista – Cadastro reserva;

Médico Endocrinologista – Cadastro reserva;

Médico Reumatologista – Cadastro reserva;

Médico Neurologista – Cadastro reserva;

Médico Ginecologista – Cadastro reserva;

Médico Cardiologista – Cadastro reserva;

Museólogo – Cadastro reserva;

Nutricionista – Cadastro reserva;

Psicólogo – 2 vagas;

Terapeuta Ocupacional – Cadastro reserva.

(*Juliana Maia, estagiária sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)