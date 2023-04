Provas do concurso público para o Hospital Ophir Loyola são realizadas em Belém

Neste domingo (2), o Governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Planejamento e Administração (Seplad), realizou as provas para o concurso público do Hospital Ophir Loyola (HOL), que visa a preencher 121 vagas de níveis médio e superior. As provas foram aplicadas em instituições de ensino da Região Metropolitana de Belém. Mais de 8 mil candidatos se inscreveram em todo o estado.

O concurso, denominado C-215, oferece 112 vagas para nível médio e nove para nível superior, em áreas como técnico em enfermagem, biomédico, farmacêutico e engenheiro de segurança do trabalho.

A diretora-geral do HOL, Ivete Vaz, destaca que a iniciativa contribui para a empregabilidade no estado, oferecendo aos aprovados a estabilidade e um vínculo profissional efetivo em um hospital de alta complexidade, reconhecido nacionalmente por seus serviços importantes à população.

VEJA MAIS

Provas exigiram conhecimentos específicos da área escolhida

As provas objetivas de múltipla escolha e a redação exigiram conhecimentos específicos da área escolhida, e os portões foram abertos uma hora antes do início do exame, que teve duração de cinco horas. Os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas e as grades de resposta das provas discursivas estarão disponíveis na página eletrônica da banca organizadora nesta segunda-feira (3).

Para a técnica em enfermagem Silvia Pantoja, que já trabalha no HOL, o concurso é um projeto de vida. “Ao longo do tempo, este lugar me mostrou certas coisas que me fizeram valorizar ainda mais a minha profissão, além de cuidar do próximo. Entretanto, o meu principal motivo é o meu filho, que todos os dias me vê saindo de casa para trabalhar nessa instituição, com tanto amor”, relata.

Alguns candidatos se prepararam durante meses para o concurso, conciliando o trabalho com os estudos, como é o caso de Cliciane dos Santos, também técnica em enfermagem, que está fazendo especialização em UTI. “Estava fazendo cursinho por seis meses. As minhas expectativas são altas, pois estou confiante e espero que eu passe, porque é um sonho”, disse a candidata.

As nomeações dos aprovados estão condicionadas ao preenchimento dos requisitos estabelecidos no edital, como a ordem final de classificação dos candidatos aprovados no concurso público, a necessidade de serviço e a disponibilidade orçamentário-financeira do governo do estado. Os candidatos integrantes do cadastro reserva poderão ser nomeados diante do surgimento de novas vagas ou desistência de candidatos classificados, seguindo a ordem classificatória e o prazo de validade do concurso público.