Provas do concurso público do IGEPPS, antigo Igeprev, reúnem cerca de 8 mil candidatos

Foram realizadas, neste domingo (26), as provas para o concurso público do Instituto de Gestão Previdenciária e Proteção Social do Estado do Pará (IGEPPS), antigo Igeprev. De acordo com informações publicadas pelo Governo do Pará, mais de oito mil candidatos se inscreveram no concurso para as provas de nível médio e superior, em todo Estado. Não foi divulgado ainda o número de faltoso.

O certame C-214 oferta 24 vagas, sendo 12 para o nível médio e 12 para o nível superior, em diversas áreas, como administração, finanças, informática e estatística. Haverá ainda cadastro de reserva. Os salários variam de R$1.508,27 a R$ 8.443,89.

"O Igeprev segue a orientação do governo do Estado, que é tornar a máquina pública mais eficiente, produtiva e transparente. E o concurso público é uma forma de otimizar os serviços prestados aos segurados e pensionistas, porque traz para o órgão, novos servidores para somar com o quadro de pessoal já existente e, com isso, dar mais agilidade aos processos", declarou Giussepp Mendes, presidente do Igepps.

Os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas e as grades de resposta das provas discursivas estarão disponíveis no endereço eletrônico do Cetap, banca organizadora do concurso, a partir desta segunda-feira (27).

"O concurso público do IGEPPS, é uma oportunidade para aumentar o número de servidores públicos, para que assim, possamos ampliar o atendimento aos nossos servidores inativos que contribuíram para o desenvolvimento do Estado", afirma Elieth Braga, titular da Secretaria de Estado de Planejamento e Administração (SEPLAD).