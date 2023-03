Igeprev abre processo seletivo com 102 vagas em 8 municípios do Pará e salários de até R$ 8,4 mil

O Instituto de Gestão Previdenciária e Proteção Social do Estado do Pará (IGEPPS/PA), antigo Igeprev, lançou edital de Processo Seletivo Simplificado para preenchimento de 102 vagas - 5% delas reservadas às pessoas com deficiência - nas unidades do órgão localizadas nos municípios de Belém, Castanhal, Abaetetuba, Capanema, Santarém, Altamira, Marabá e Paragominas. As inscrições começam na próxima segunda-feira (20), e seguem até o dia 30 de março.

Conforme o edital publicado nesta quinta-feira (16), no Diário Oficial do Estado, a seleção inclui etapa de análise documental e curricular, de caráter eliminatório e classificatório e entrevista, também de caráter eliminatório e classificatório. As vagas abertas são para as funções de Técnico Previdenciário, Analista de Investimentos,Técnico de Administração e Finanças e Técnico em Gestão de Informática. Essas oportunidades são para profissionais de nível superior, com formação nas seguintes áreas:

Ciências Contábeis (14 vagas)

Direito (62 vagas)

Ciências Econômicas (7 vagas)

Administração (12 vagas)

Serviço Social (1 vaga)

Psicologia (1 vaga) e

Tecnologia da Informação (5 vagas)

