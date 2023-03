Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Pará abre concurso com salário de até R$ 7.496,16

O Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Pará (CAU) está com inscrições abertas para preenchimento de 2 vagas imediatas e mais 60 vagas para cadastro de reseva para cargos de nível médio e superior.

Para nível médio, a oportunidade é para a função de Técnico Administrativo e de Fiscalização (1). Já para nível superior, a vaga é para o cargo de Arquiteto e Urbanista (1).

Segundo o edital, os novos contratados deverão exercer suas atividades em jornada de 30 horas semanais com remuneração mensal no valor que varia de R$ 2.533,67 a R$ 7.496,16.

Os candidatos podem se inscrever exclusivamente pela internet até às 23h do dia 13 de abril de 2023, no site do Instituto Quadrix. As inscrições serão validadas após o pagamento de taxa no valor que varia de R$ 50 a R$ 90.

Os participantes do concurso serão avaliados por meio das seguintes etapas: prova objetiva, com questões de conhecimentos complementares e conhecimentos específicos, e prova discursiva. Os exames estão previstos para serem aplicados no dia 28 de maio de 2023 no município de Belém.

Ainda de acordo com o edital do certame, os candidatos aprovados serão submetidos ao regime de trabalho da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, e farão jus aos direitos, às vantagens e às obrigações previstas em lei, reguladas em acordo coletivo de trabalho e em normas administrativas internas do CAU/PA.

O prazo de validade do concurso público de dois anos, contados a partir da data de publicação da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado, uma única vez, por igual período, por conveniência da Administração Pública.

(Luciana Carvalho, estagiária da Redação sob supervisão de Keila Ferreira, Coordenadora do Núcleo de Política).