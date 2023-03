Concurso da Semas Pará: mais de 5,7 mil deixaram de fazer a prova neste domingo (05/03)

Um pouco mais de 16 mil pessoas realizaram, neste domingo (05/03), as provas para ensino médio e superior do concurso C-218 da Secretaria de Estado de Meio Ambiente do Pará (Semas). Ao todo, mais de 21 mil candidatos se inscreveram no certame e 5.721 faltaram. O concurso prevê a efetivação de 136 novos servidores públicos e criação de cadastro reserva. As provas foram aplicadas em Belém, região metropolitana, Altamira, Marabá, Santarém, Itaituba e Redenção.

Os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas e as grades de resposta das provas discursivas estarão disponíveis na internet, no endereço eletrônico www.cetapnet.com.br, a partir das 10h desta segunda-feira (06/03).

“Esse concurso proporcionará reforço dos nossos servidores executivos. É um desejo antigo da Secretaria de Meio Ambiente. Desde 2008 não é feito concurso da Semas, mas agora, com o esforço empreendido pela Seplad e pelo Governo do Estado, realizamos o nosso concurso público”, afirmou o secretário Mauro O’de Almeida.

Ainda de acordo com o titular das Semas, nos próximos anos, novos concursos serão realizados. “Desejo boa sorte a todos que fizeram o concurso. Esperamos os aprovados com ansiedade para o fortalecimento institucional da Secretaria”, finalizou.

Critérios de Nomeações para o Concurso da Semas Pará

As nomeações estão condicionadas ao preenchimento dos requisitos estabelecidos no edital, sendo, à ordem final de classificação dos candidatos aprovados no concurso público, à necessidade de serviço e à disponibilidade orçamentária-financeira do Governo do Estado do Pará, durante o prazo de validade do concurso, qual seja 01 ano, a contar da data de publicação da homologação do certame, podendo ser prorrogado por igual período, a critério da Semas.

Os candidatos integrantes do cadastro de reserva poderão ser nomeados diante do surgimento de novas vagas ou de desistência de candidatos classificados dentro do número de vagas previstas no edital, seguindo a ordem classificatória e o prazo de validade do concurso público.