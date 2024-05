Gasolina ou etanol? Veja qual é mais vantajoso para abastecer em Belém

Conforme levantamento da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) compilado pelo AE-Taxas, o etanol esteve mais competitivo do que a gasolina em sete estados brasileiros e no Distrito Federal na semana passada (28 de abril a 04 de maio). Em Belém, no entanto, a gasolina continua compensando mais: o litro foi comercializado a R$ 5,42 (em média), o equivalente a 75% do valor do etanol, cujo litro estava, em média, sendo adquirido a R$ 4,26. Motoristas de veículos do tipo flex avaliam preços e vantagens de cada combustível.

O empreendedor Luiz Garcia Junior, 39, diz que prefere abastecer seu carro particular com gasolina pelo fato de o combustível ser mais tradicional. “Mas com o aumento, a gente precisa também criar umas alternativas. O etanol é uma delas”, afirma Luiz, que substitui a gasolina quando o etanol está, em média, R$ 1,50 mais barato (o litro). Para o condutor, a gasolina rende mais e dá mais força ao veículo. “Logicamente, quando você acostuma com o etanol, o seu veículo também consegue desenvolver”, pondera.

O abastecimento do carro de Luiz é feito de dois em dois dias, segundo ele, pelo fato de utilizá-lo frequentemente e, também, por conta do motor 2.0. Na semana passada, ele encontrou o etanol a R$ 4,15 (litro) e a gasolina a R$ 5,60 (litro). “É mais ou menos essa diferença de R$ 1,50 que compensa um pouco. Às vezes, quando a gente pega a estrada, eu só boto gasolina”, revela.

Nesta terça-feira (07/05), Luiz preferiu abastecer com gasolina em um posto no bairro de Val-de-Cães, em Belém (Foto: Thiago Gomes | O Liberal)

O motociclista Antônio Mário Silva faz o contrário: prefere abastecer com gasolina quando circula pela cidade, e abastece com álcool etílico quando faz grandes viagens. “Se eu abastecer com o etanol, eu vou andar mais quilômetros fora da cidade. Se for dentro, vai sair uma coisa pela outra”, afirma o condutor. Para encher o tanque de 15 litros de sua motocicleta, ele diz que costuma colocar R$ 20 de gasolina e R$ 30 de etanol.

Segundo Antônio, o preço dos dois combustíveis subiu bastante na semana passada, na região metropolitana de Belém. Considerando os valores praticados em um posto localizado na rodovia BR-316, em Ananindeua, o litro do etanol foi reajustado de R$ 3,89 para R$ 4,30 e, a gasolina, de R$ 5,32 para R$ 5,42. “Deu uma aumentada muito brusca. De qualquer maneira, eu tenho que continuar abastecendo. É a única opção que a gente tem”, finaliza.

Sindicombustíveis Pará

Com relação aos dados da ANP sobre a maior competitividade do etanol frente à gasolina não se aplicar ao Pará, o Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo, Gás Natural, Biocombustíveis e Lojas de Conveniência do Estado do Pará (Sindicombustíveis Pará) diz que, a nível local, o álcool etílico é menos competitivo em razão dos impostos elevados, como o aplicado sobre circulação de mercadorias e serviços (ICMS). “Porém, no Brasil inteiro, o etanol está mais caro em função da entressafra da cana de açúcar. Às vezes, a demanda interna supera a oferta, impactando no preço. Além disso, na entressafra grande parte da cana é direcionada à produção de açúcar refinado para exportação. O adoçante gera mais rentabilidade às usinas, que direcionam o esforço para produzi-lo. Isso é majorado com a alta do dólar, pois o lucro é maior”, explica Pietro Gasparetto, advogado do sindicato.

Para calcular a vantagem do etanol sobre a gasolina, a regra geral é que o álcool custe até 70% do valor do composto derivado do petróleo. Isso porque o álcool tem, em média, 70% do poder calorífico da gasolina. Os estados onde o etanol era mais competitivo em relação à gasolina foram: Amazonas (67,77%), Goiás (65,75%), Mato Grosso (61,56%), Mato Grosso do Sul (65,08%), Minas Gerais (67,93%), Paraná (66,00%) e São Paulo (65,54%), além do Distrito Federal (69,19%). Nos demais, incluindo o Pará, ainda é mais vantajoso abastecer com gasolina.

Confira os preços médios de etanol e gasolina em Belém

Considerando o período entre 28/04 e 04/05 de 2024

ETANOL HIDRATADO

Postos pesquisados: 12

Preço médio revenda: R$ 4,26

Preço mínimo revenda: R$ 4,09

Preço máximo revenda: R$ 5,19

GASOLINA COMUM

Postos pesquisados: 18

Preço médio revenda: R$ 5,67

Preço mínimo revenda: R$ 5,42

Preço máximo revenda: R$ 6,49

GASOLINA ADITIVADA

Postos pesquisados: 6

Preço médio revenda: R$ 6,27

Preço mínimo revenda: R$ 5,98

Preço máximo revenda: R$ 6,89

Fonte: ANP