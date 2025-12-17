Venda de lâmpadas de LED aumenta liderada por setor comercial, diz empresário do ramo

A popularização das lâmpadas e luminárias de LED (Diodo Emissor de Luz) tem impactado diretamente o desempenho do setor de materiais elétricos e de iluminação em Belém. Segundo Izan Nóbrega, empresário paraense que atua com a venda desses produtos, a migração para essa tecnologia resultou em aumento significativo no faturamento e na rotatividade dos produtos nas lojas. Ele explica que a procura disparou para fins residenciais, mas, sobretudo, entre os clientes comerciais, com uma variação de R$ 5 a mais de R$ 2 mil, conforme o tipo, tamanho e funcionalidade do produto.

De acordo com ele, a alta procura está relacionada à variedade de itens disponíveis e à maior conscientização dos consumidores sobre os benefícios do LED, como durabilidade e economia de energia. “A rotatividade desses produtos é alta, justamente pela diversidade e pela eficiência que o LED oferece”, afirma. O seu empreendimento já acumula mais de oito anos no mercado e, nesse tempo, a dinâmica se adaptou a esse consumo consciente e necessidade de redução.

“Atuamos neste mercado há mais de oito anos, sempre oferecendo materiais elétricos e de iluminação e com o tempo, acompanhamos a evolução do setor. Por exemplo, antes as lâmpadas fluorescentes eram predominantes, e hoje a tecnologia LED é a mais utilizada. Acredito que a partir de 2018, ou talvez um pouco antes, por volta de 2015, a fabricação de lâmpadas LED, e de todo o material relacionado, começou a se desenvolver significativamente”, relembra Nóbrega.

Outro fator decisivo para o crescimento das vendas foi a redução nos preços ao longo dos últimos anos. A queda tornou a tecnologia mais acessível, ampliando a demanda, principalmente entre clientes residenciais e pequenos estabelecimentos comerciais, que, apesar do avanço no consumo doméstico, ainda lideram a procura pelo produto, segundo o empresário.

“Apesar do aumento da procura por clientes residenciais, atualmente o que mais movimenta as vendas são os estabelecimentos comerciais, seja em reformas ou na construção de novas empresas”, destaca o empresário.

O atendimento, segundo ele, ocorre majoritariamente por meio de empresas de pequeno, médio e grande porte. Além de produtos de iluminação, a loja fornece materiais elétricos essenciais para a estruturação e modernização de espaços comerciais e residenciais. Essa relação ajuda para a consolidação desse mercado promissor no nicho comercial, além de ser mais vantajoso, devido à demanda maior de mercadoria em projetos mais complexos.

Custos

Em relação aos preços, os valores variam conforme o tipo de produto, saindo de R$ 5, o mínimo, até ultrapassar a margem de R$ 2 mil. O empresário explica que a variação é diretamente influenciada pelo incremento de recursos, tamanho e funcionalidade, a exemplo das luminárias que lideram com preços mais altos.

“O spot de LED, por exemplo, tem uma faixa de preço entre R$ 10 e R$ 20 reais. Os kits e pendentes possuem uma ampla variação de preços, de R$ 50 a R$ 200 reais, ou lustres, que podem custar até uns R$ 2 mil reais, dependendo do modelo”, explica.

Entre os principais produtos buscados, está a fita de LED, que pode ser encontrada a partir de R$ 12 o metro. Esse produto tem alta versatilidade, atendendo diferentes públicos, mas chama atenção mesmo pelo valor acessível, característica, que, segundo o empresário, tem se instalado nesse nicho de lâmpadas.

Avaliação

O engenheiro e consultor doutor em sistemas elétricos Carlindo Lins justifica o uso mais vantajoso das lâmpadas e luminárias de LED, em relação às fluorescentes, devido aos seguintes critérios: durabilidade, qualidade de luz, consumo de energia e impacto ambiental. Segundo ele, enquanto as LEDs possuem uma vida útil média de 25.000 a 50.000 horas, as lâmpadas fluorescentes ficam entre 7.000 e 15.000 horas. Além de entregarem um desempenho melhor na reprodução de cores e cintilação, o que auxilia na dinâmica de ambientes de trabalho.

“Em um mundo onde a eficiência energética é cada vez mais valorizada, as lâmpadas de LED se destacam. Por exemplo, em um projeto de escritório, a troca de lâmpadas fluorescentes por LEDs pode resultar em uma redução significativa nos custos de energia. Isso não só melhora a eficiência do espaço, mas também contribui para a sustentabilidade”, destaca Carlindo.

Para o consultor, parte das características que tornam as lâmpadas com essa tecnologia melhores opções dialogam entre si no que se refere a sustentabilidade. Um dos destaques vai para o consumo reduzido, que, como explica, pode alcançar uma economia entre 75% e 80%, quando comparadas as fluorescentes, o que leva a contas de energia mais baratas. Isso se soma a um impacto menor no meio ambiente, que deriva da sua composição.

“Lâmpadas fluorescentes contêm mercúrio, tornando seu descarte mais complicado e poluente. Por outro lado, as lâmpadas de LED são mais seguras para o meio ambiente”, explica o consultor.