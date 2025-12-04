Capa Jornal Amazônia
Mês de dezembro tem simbolismo nostálgico no Comércio de Belém

Lojas enfeitadas, vendedores nas ruas e promoções de fim de ano atraem quem já tem a tradição de frequentar o centro comercial nessa época do ano

Andréia Santana | Especial para O Liberal
fonte

Neusa Simonetti foi comprar enfeites no comércio e se encantou com o clima nostálgico (Igor Mota / O Liberal)

No fim do ano, consumidores lotam as lojas em busca de enfeites natalinos, presentes, roupas e outros itens que se destacam na temporada. Em Belém, o centro comercial segue como um dos destinos favoritos, reunindo desde lojas de vestuário a estabelecimentos de variedades e marcando presença na rotina de quem vive na capital ou no interior. Para muitos, caminhar por ali é revisitar lembranças, uma nostalgia que se intensifica com o movimento das compras, vendedores animados e decorações que transformam as ruas em cenário festivo.

Entre os vendedores que mais atraem clientes está o ambulante Aldo Mendes, que trabalha no comércio há 34 anos e nesta época aposta na venda de pisca-piscas. Para se destacar, ele utiliza uma estratégia inusitada: uma gravação em áudio feita por ele mesmo, anunciando a qualidade e o preço acessível do produto em um alto-falante. As luzes dos pisca-piscas, já tradicionais e cheias de encanto nesta temporada, ganham ainda mais destaque com a propaganda criativa, tornando a experiência de compra mais divertida e memorável.

“A gente faz o comercial. Por exemplo, esse jogo de LED que vendo aqui economiza energia. Não gasta muito e o preço está bacana também, vendo por R$ 10, e aí já chama atenção pela economia. Era R$ 20 e a gente já está vendendo a R$ 10”, explicou.

Segundo o vendedor, é comum que as pessoas se encantem pelas luzes e aproveitem para levar produtos que ajudem a enfeitar a casa e trazer o “espírito de Natal”, uma tradição que se repete no comércio todos os anos neste período.

“As pessoas querem enfeitar sua casa para o final do ano, para o Natal, para ficar tudo bacana, para receber a família. Então chama atenção, com certeza. As pessoas já vêm aqui e chegam com várias coisas. Tem vezes que vêm ao comércio comprar outra coisa, mas o pisca-pisca chama a atenção e a pessoa leva”, contou.

image Aldo encanta clientes com maneira de vender as luzes de natal (Igor Mota / O Liberal)

Consumidora encontra nostalgia

Para quem visita o comércio em busca de enfeites natalinos, o espírito e a nostalgia do fim de ano tornam-se ainda mais presentes. A autônoma Neusa Simonetti frequenta o centro desde a infância e diz se sentir revigorada, e ainda mais “natalina”, quando circula pelas lojas decoradas.

“A cidade inteira ganha um clima especial, a minha casa também. O clima é diferente. Já é dezembro e já estamos com o espírito natalino. É revigorante. Quando arrumamos nossa casa, o clima de Natal toma conta”, disse.

natalcomercio

Neusa conta que costuma visitar o centro especialmente no fim do ano, quando o comércio ganha outro ritmo e o clima parece mais leve. Ela percebe que os vendedores ficam mais comunicativos e receptivos, algo que atribui ao aumento das vendas e à expectativa pela comissão, fatores que podem deixar o atendimento mais animado e acolhedor.

“Eu venho para o centro mais nessa época, dificilmente venho aqui em outros períodos. Mas como essa loja que vende enfeites é aqui, eu venho sempre. Os vendedores parecem mais cativantes e animados porque a comissão vem, eles vendem mais, as vendas são maiores e isso anima”, afirmou.

