Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Variedades chevron right

Você sabia que existe uma data correta para montar a árvore de natal em casa? Veja qual é!

No início de dezembro, muitas famílias possuem a tradição de organizar a decoração natalina nas residências

Victoria Rodrigues
fonte

O dia 8 de dezembro é a data ideal para realizar a montagem da árvore de Natal em casa. (Foto: Freepik)

O mês de dezembro é conhecido pela ansiedade para a chegada do Natal e festas de fim de ano, mas antes das comemorações realmente acontecerem, é preciso planejar e realizar os preparativos para que tudo saia conforme o esperado. Nisso, a montagem da árvore de Natal torna-se um dos momentos mais especiais para as famílias que aguardam o ano inteiro por esse período, mas você sabia que existe uma data certa para ela ser montada em casa?

Qual a data correta para montar a árvore de Natal?

A data escolhida é o dia 8 de dezembro, mas a definição não foi aleatória, ela carrega um simbolismo religioso e cultural. Isso porque essa data marca a Festa da Imaculada Conceição de Maria, uma celebração de grande importância para a Igreja Católica, que recorda o dogma segundo o qual a Mãe de Jesus foi concebida sem o pecado original, em sinal de sua pureza, simplicidade e obediência a Deus.

VEJA MAIS

image ‘Dezembrite’: entenda a sensação de desânimo sentida por algumas pessoas no final de ano
Além da sensação de desânimo, as pessoas que possuem essa condição tendem a sofrer com estresse e desgaste mental

image Natal 2025: comércio de Belém projeta alta de 6,9% nas vendas com impacto do 13º salário
Sindilojas aponta que injeção de recursos da COP 30 e novo salário mínimo impulsionam o varejo; descontos da Black Friday continuam

image Confira os 5 signos que vão terminar o ano bem financeiramente
Esse período será o momento ideal para reorganizar dívidas e negociar novas oportunidades

Qual o significado da árvore de Natal?

O surgimento do significado da árvore de Natal remonta às celebrações pagãs do solstício de inverno entre os povos nórdicos, em que as pessoas decoravam carvalhos com frutas e velas para “revivê-los” e garantir fertilidade no verão. Após um certo período de tempo, o gesto passou a representar o amor de Deus e, logo, foi sendo muito utilizada a estrela no topo da árvore para simbolizar o nascimento de Jesus.

Hoje, a árvore de Natal nas residências é muito vista também como um símbolo de união familiar, solidariedade e convivência com outras pessoas da família, que vêm de longe para passar o período natalino com os parentes. Em combinação com esse símbolo, as pessoas costumam utilizar ainda outros objetos característicos do Natal, como bolas coloridas, guirlandas, pisca-piscas e decorações artesanais.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web em Oliberal.com)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

árvore de natal

dezembro

natal

montagem

fim de ano
Variedades
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda