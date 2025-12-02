Você sabia que existe uma data correta para montar a árvore de natal em casa? Veja qual é!

O mês de dezembro é conhecido pela ansiedade para a chegada do Natal e festas de fim de ano, mas antes das comemorações realmente acontecerem, é preciso planejar e realizar os preparativos para que tudo saia conforme o esperado. Nisso, a montagem da árvore de Natal torna-se um dos momentos mais especiais para as famílias que aguardam o ano inteiro por esse período, mas você sabia que existe uma data certa para ela ser montada em casa?

Qual a data correta para montar a árvore de Natal?

A data escolhida é o dia 8 de dezembro, mas a definição não foi aleatória, ela carrega um simbolismo religioso e cultural. Isso porque essa data marca a Festa da Imaculada Conceição de Maria, uma celebração de grande importância para a Igreja Católica, que recorda o dogma segundo o qual a Mãe de Jesus foi concebida sem o pecado original, em sinal de sua pureza, simplicidade e obediência a Deus.

Qual o significado da árvore de Natal?

O surgimento do significado da árvore de Natal remonta às celebrações pagãs do solstício de inverno entre os povos nórdicos, em que as pessoas decoravam carvalhos com frutas e velas para “revivê-los” e garantir fertilidade no verão. Após um certo período de tempo, o gesto passou a representar o amor de Deus e, logo, foi sendo muito utilizada a estrela no topo da árvore para simbolizar o nascimento de Jesus.

Hoje, a árvore de Natal nas residências é muito vista também como um símbolo de união familiar, solidariedade e convivência com outras pessoas da família, que vêm de longe para passar o período natalino com os parentes. Em combinação com esse símbolo, as pessoas costumam utilizar ainda outros objetos característicos do Natal, como bolas coloridas, guirlandas, pisca-piscas e decorações artesanais.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web em Oliberal.com)