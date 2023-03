Novo concurso da PGE Pará terá 10 vagas para procuradores com salário inicial de R$ 24,6 mil

O novo concurso público da Procuradoria-Geral do Estado (PGE) vai ofertar 10 vagas de procurador, com salário inicial de R$ 24.666,23. Apesar da confirmação feita pela PGE, ainda não há data definida para a publicação do edital do certame.

Na última semana, o governador do Estado, Helder Barbalho, publicou um vídeo nas redes sociais, ao lado da vice-governadora, Hana Ghassan, e do Procurador Geral do Estado, Ricardo Sefer, anunciando a realização do concurso e ressaltando a importância do provimento de novas vagas para procurador.

A comissão organizadora do concurso é composta pelos procuradores do Estado Ana Carolina Gluck Paul, na presidência, acompanhada de Elisio Bastos e Bárbara Lobato; Rodrigo Souza, representante do Ministério Público do Trabalho (MPT); Agenor Andrade, membro da magistratura; Luly Fischer, membro da Ordem dos Advogados do Brasil - Seção Pará (OAB-PA), e o juiz estadual Carlos Márcio, como secretário executivo.

O edital só será lançado após a contratação da empresa responsável pela execução do certame. O último concurso para o cargo foi realizado no segundo semestre de 2022, e contou com 1.799 inscritos. Das 10 vagas ofertadas, oito foram preenchidas.