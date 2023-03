TRF1 lança concurso para juiz federal com salário inicial de R$ 32 mil

O Diário Oficial da União publicou, nesta terça-feira (21), o edital de abertura do concurso público para o cargo de juiz federal substituto do Tribunal Regional Federal da 1ª Região.

As inscrições estarão abertas a partir do dia 27 de março e seguem até o dia 4 de maio de 2023 pelo site da organizadora Fundação Getúlio Vargas (FGV). Poderão solicitar isenção do pagamento da taxa de inscrição os candidatos inscritos no Cadastro Único (CadÚnico) para programas sociais do Governo Federal e doadores de medula óssea. A solicitação poderá ser requerida entre as 16h do dia 27 de março de 2023 até as 16h do dia 29 de março de 2023.

O cargo exige nível superior (bacharel) em direito, três anos de atividade jurídica comprovada, além de idade máxima de 70 anos, estar quite com o serviço militar, se do sexo masculino, entre outros requisitos. A remuneração inicial será de R$ 32.004,65.

Estão sendo ofertadas 1 vaga imediata e mais formação de cadastro de reserva. Segundo o TRF1, a expectativa é de que sejam providas as 82 vagas hoje existentes, apesar de o edital indicar o provimento de apenas uma vaga e a formação de cadastro reserva.

A avaliação dos candidatos compreenderá várias etapas:

Prova objetiva seletiva , de caráter eliminatório e classificatório;

, de caráter eliminatório e classificatório; Provas escritas (discursiva e prática de sentenças), de caráter eliminatório e classificatório;

(discursiva e prática de sentenças), de caráter eliminatório e classificatório; Inscrição definitiva , de caráter eliminatório;

, de caráter eliminatório; Sindicância da vida pregressa e investigação social, de caráter eliminatório;

Exame de sanidade física e mental, de caráter eliminatório;

de sanidade física e mental, de caráter eliminatório; Exame psicotécnico, de caráter eliminatório.

Prova oral , de caráter eliminatório e classificatório;

, de caráter eliminatório e classificatório; Avaliação de títulos, de caráter classificatório.

A prova objetiva seletiva será realizada no dia 23 de julho das 13h às 18h, no horário de Brasília/DF nas cidades de Belém-PA, Boa Vista-RR, Brasília-DF, Cuiabá-MT, Goiânia-GO, Macapá-AP, Manaus-AM, Palmas-TO, Porto Velho-RO, Rio Branco-AC, Salvador-BA, São Luís-MA e Teresina-PI, nos locais e horários divulgados oportunamente no site do TRF-1.

De acordo com o edital, o prazo de validade do certame é de dois anos, prorrogável, uma única vez, por igual período, contado da data da publicação da homologação do resultado final.

(Luciana Carvalho, estagiária da Redação sob supervisão de Keila Ferreira, Coordenadora do Núcleo de Política).