Inscrições para o concurso do IFPA são reabertas; veja até que dia

Foram reabertas nesta segunda-feira (20) as inscrições para o concurso público do Instituto Federal De Educação, Ciência E Tecnologia Do Pará (IFPA). Desta vez, os candidatos terão até o dia 10 de abril de 2023 para se inscrever no certame que oferta 38 vagas para cargos de nível médio e superior e mais formação de cadastro de reserva em cargos da carreira técnico-administrativa em educação para atuação em diversas áreas do campus de Marabá Rural ou de qualquer unidade do IFPA.

Os candidatos podem se inscrever, exclusivamente pela internet, através do site do Instituto Consulplan, organizadora do certame. Para confirmar a inscrição é preciso efetuar o pagamento da taxa no valor de R$ 60 para cargo de nível médio; R$ 80 para cargos de nível técnico; e R$ 100 para cargos de nível superior.

As vagas ofertadas são para os cargos de Assistente de Alunos (1), Técnico de Laboratório/Ciências (8), Técnico de Laboratório/Informática (1), Técnico em Contabilidade (5), Técnico em Enfermagem (1), Técnico de Tecnologia da Informação (5), Administrador (8), Analista de Tecnologia da Informação (3), Contador (2), Estatístico (1), Médico (1), Tecnólogo em Gestão Financeira (2). Das vagas destinadas aos cargos e das que vierem a ser criadas durante o prazo de validade do concurso, 5% serão reservadas para as pessoas com deficiência e 20% ficam destinadas para os candidatos negros.

Os salários para os novos servidores serão de R$ 1.945,07 para cargo de nível médio, R$ 2.446,96 para nível técnico e de R$ 4.180,66 para cargos de nível superior, mais auxílio-alimentação no valor mensal de R$ 458, auxílio-transporte, assistência suplementar à saúde, auxílio pré-escolar no valor de R$ 321 por dependente até cinco anos de idade.

Os candidatos serão avaliados através de prova objetiva de conhecimentos gerais e específicos para todos os cargos, de caráter eliminatório e classificatório, contendo 70 questões de múltipla escolha, sobre língua portuguesa, legislação e ética do serviço público, noções de gestão pública, conhecimentos de informática e relacionado ao cargo para o candidato qual está concorrendo. Haverá ainda prova de títulos de caráter somente classificatório, para candidatos que concorrerem aos cargos de nível superior.

De acordo com o edital, as provas objetivas de múltipla escolha serão realizadas no dia 07 de maio de 2023, nas cidades de Belém, Marabá e Santarém, com duração de 4h, nos turnos manhã e tarde, em locais a serem definidos e divulgados no site da organizadora do concurso. No ato da inscrição, o candidato deverá indicar a cidade de sua preferência para a realização das provas.

Instituto Federal De Educação, Ciência E Tecnologia Do Pará (IFPA)

Inscrições: até 10 de abril de 2023

Taxa: entre R$ 60 e R$ 100

Salário: entre R$ 1.945,07 e R$ 4.180,66 (Dependendo do cargo)

Vagas: 38 vagas

(Luciana Carvalho, estagiária da Redação sob supervisão de Keila Ferreira, Coordenadora do Núcleo de Política).