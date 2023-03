Governado do Pará anuncia concurso para novos Procuradores do Estado

Na noite desta quarta-feira (16), o governador do Pará, Helder Barbalho, anunciou em sua redes sociais que será lançado e edital para contratação de novos procuradores que devem atual na Procuradoria Geral do Estado.

Ao lado da vice-governadora, Hana Ghassan, e do Procurador Geral do Estado, Ricardo Sefer, Helder afirmou que serão ofertadas 10 novas vagas para procurador. "Um cargo absolutamente importante e fundamental para que o nosso Estado possa crescer e avançar com segurança jurídica e acima de tudo, demonstrando as ações de transparência, as ações judiciais e as ações de consolidação burocrática e processual do Estado e pra isso nós precisamos dos nossos procuradores", destacou o governador.

O último concurso para o cargo é recente e foi realizado no segundo semestre de 2022. Na ocasião, 1.799 pessoas se inscreveram para concorrer a uma das 10 vagas ofertadas. Desse total de candidatos, 1.291 realizaram a prova objetiva, aplicada nos municípios de Belém, Santarém e Marabá.

O resultado do certame foi publicado em 25 de janeiro deste ano, mas a PGE tem dado seguimento à organização de mais um concurso para o preenchimento de vagas remanescentes.

(Luciana Carvalho, estagiária da Redação sob supervisão de Keila Ferreira, Coordenadora do Núcleo de Política)