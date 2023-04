São Paulo: Prefeitura de Cubatão abre concurso público com vagas para Analista de Controle Interno

A prefeitura de Cubatão, São Paulo, anunciou um novo concurso público com cinco vagas disponíveis, além de formação de cadastro reserva, para o cargo de Analista de Controle Interno, com salário de R$ 3.506,58 e jornada de trabalho de oito horas diárias. Os interessados poderão realizar a inscrição, no valor de R$92 reais, até o dia 4 de maio, no site do Instituto Brasileiro de Administração Municipal (Ibam).

Para participar, os inscritos precisam possuir graduação superior nos cursos de ciências contábeis, direito, economia ou administração de empresas. Após a inscrição, os candidatos terão até o dia 5 de maio, um dia após o encerramento das inscrições, para pagar o boleto.

Seleção dos candidatos

A primeira etapa para a seleção será a prova objetiva, prevista para o dia 4 de junho, que terá quatro horas de duração. O documento terá 50 questões, divididas entre os temas de língua portuguesa e conhecimentos específicos.

Além desta, os classificados também passarão pela prova de títulos, que é a atribuição de pontos extras sobre a nota da prova após a análise da vida acadêmica do candidato.

Cada título - mestrado, doutorado e especialização na área - terá uma pontuação. Os documentos: diploma/certificado, certidão e histórico escolar devem ser entregues no dia 4 de junho, junto à prova objetiva.

(*Juliana Maia, estagiária sob supervisão da editora de OLiberal.com, Ana Carolina Matos)