Provas do concurso da Fundação Santa Casa acontecem neste domingo (16)

As provas objetivas para o concurso público da Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará (FSCMP) serão realizadas neste domingo (16), em Belém e Região Metropolitana. O certame oferta 250 vagas, além de cadastro reserva, para cargos de nível médio e superior.

Segundo a Cetap, responsável pela condução do concurso, mais de 20 mil candidatos devem realizar essa primeira fase.

“A área de saúde recebe cada vez mais investimento do Estado e o ingresso de mais servidores, vem completar e possibilitar a ampliação do atendimento do excelente serviço desta centenária instituição que é referência em saúde pública”, declarou Elieth de Braga, titular da Seplad.

As provas terão duração de cinco horas, começando às 8h e terminando às 13h para os cargos de nível médio. Das 15h às 20h, ocorrerá a prova para os cargos de nível superior.

A recomendação para os candidatos é que compareçam ao local dos testes com antecedência mínima de uma hora para o início da prova. Os participantes devem levar caneta esferográfica de tinta preta, fabricada em material transparente.

Para identificação, o candidato deverá apresentar um dos seguintes documentos na forma física:

Carteiras expedidas pelos Comandos Militares, pelas Secretarias de Segurança Pública, pelos Institutos de Identificação, pelas polícias Civil e Militar e pelo Corpo de Bombeiro Militar;

Carteiras expedidas pelos órgãos fiscalizadores de exercício profissional (ordens, conselhos e outros);

Passaporte brasileiro;

Certificado de reservista;

Carteiras funcionais expedidas por órgão público que, por lei federal, sejam aceitas como identidade;

Carteira de Trabalho, e

Carteira Nacional de Habilitação (CNH), ainda que vencidas (somente o modelo aprovado pelo art. 159 da Lei nº 9.503/1997).

