IBGE abre seleção para estágio remunerado para mais de 20 cursos da graduação

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) está com vagas abertas em todo o país para estágio remunerado, com oportunidade para mais de 20 cursos da graduação. São ofertadas 316 vagas imediatas em todas as capitais, com bolsas mensais de R$ 787 e R$ 1.125.

Podem se candidatar estudantes matriculados em 23 graduações de instituições públicas ou privadas, cursando a partir do 3º período. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas entre os dias 8 e 23 de maio, até às 12h, pelo site do Centro de Integração Empresa Escola (Ciee). Após a inscrição, o candidato já estará apto a iniciar a prova online pelo site do Ciee.

As oportunidades são para os estudantes dos seguintes cursos:administração; arquitetura; arquivologia; audiovisual e cinema; biblioteconomia; ciências contábeis; direito; ciências biológicas; jornalismo; publicidade e propaganda; economia; engenharia cartográfica; engenharia civil; engenharia elétrica; engenharia de produção; estatística; geografia; geologia; história; letras; psicologia; secretariado; tecnologia da informação.

Remuneração

O valor das bolsas é conforme o expediente da jornada semanal de estágio, sendo R$ 787,98 para 20 horas semanais, e R$ 1.125,69 para 30 horas semanais. Os contratados terão direito a auxílio-transporte de R$ 10 por dia estagiado presencialmente.

A seleção dos estudantes será feita, inicialmente, por meio de uma prova objetiva on-line, disponível no mesmo prazo das inscrições. Cada questão deverá ser respondida em até dois minutos.

Serão cobradas 20 perguntas de múltipla escolha igualmente distribuídas entre as áreas de língua portuguesa, matemática/raciocínio lógico, geografia e conhecimentos gerais/atualidades.

Os classificados na primeira etapa serão convocados para a entrevista de perfil com o supervisor responsável pela vaga.

