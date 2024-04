Exército abre vagas de contratação para todos os níveis de formação

O Exército brasileiro realiza um novo processo seletivo para contratação temporária para ingresso em funções militar-técnico nos estados do Pará, Amapá e Maranhão. As inscrições começam nesta terça-feira (30) e seguem até 30 de maio e são gratuitas, por meio do site da 8ª Região Militar, no qual constam as informações sobre as fases, datas dos processos e as áreas de interesse das Organizações Militares Subordinadas ao Comando Militar do Norte nos três estados.

As vagas para oficial serão preenchidas por candidatos que tenham, no mínimo, graduação e no máximo 40 anos de idade. Para ser sargento é exigido o nível médio e/ou técnico. E para cabo, o ensino fundamental e/ou curso profissionalizante da área que o habilite à inscrição.

Processo Seletivo NPOR

As inscrições para o Processo Seletivo Simplificado para incorporação no Estágio de Instrução e de Preparação para Oficiais Temporários (EIPOT) terminam nesta quarta-feira (1º). A seleção é voltada para profissionais com ensino de Nível Superior, integrantes da Reserva de 2ª Classe (R/2), oriundos do Centros/Núcleos de Preparação de Oficiais da Reserva (CPOR/NPOR).

O Aviso de Convocação se aplica exclusivamente aos oficiais e aspirantes a oficial R/2 da Arma de Infantaria (9 vagas), do Serviço de Intendência (4 vagas) e do Quadro de Material Bélico (1 vaga), e se enquadra no serviço militar temporário.

Escola de Saúde

Estão abertas também as inscrições para o Concurso de Admissão 2024 para os cursos de formação de oficiais do serviço de saúde (CFO/ SSau), do quadro complementar (CFO/QC) e do quadro de capelães militares (CFO/QCM). Os aprovados serão preparados na Escola de Saúde e Formação Complementar do Exército (ESFCEx), localizada na cidade de Salvador (BA).

As oportunidades são para diversas áreas (administração, biblioteconomia, contabilidade, direito, enfermagem, informática, magistério, veterinária,capelão católico, capelão evangélico, medicina com e sem especialidades,odontologia com especialidades, farmácia, entre outras), tanto para o sexo masculino, quanto para o sexo feminino, sem distinção. As inscrições para o concurso de admissão vão até o dia 14 de junho e são feitas pela internet no site do Exército.