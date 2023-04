Seap abre seleção com mais de 340 vagas; confira

A Secretaria de Estado da Administração Penitenciária do Pará (Seap) realiza um novo processo seletivo simplificado com oferta de 348 vagas para contratação nas áreas de apoio e técnico-administrativo, em várias cidades paraenses.

As inscrições devem ser feitas a partir da próxima segunda-feira (17) até 20 de abril, pelo site da Diretoria de Gestão de Pessoas do Estado do Pará, que é responsável pela organização da seleção. Não haverá cobrança de taxa de participação.

VEJA AQUI O EDITAL COMPLETO

No ato de inscrição, o candidato precisa anexar os seguintes documentos:

Comprovação da escolaridade mínima exigida;

Comprovante de registro em Conselho Profissional, quando a função exigir, com certidão de quitação da anuidade;

CPF, RG ou CNH (na categoria correta, se a função exigir);

Título eleitoral com certidão de quitação;

Carteira de trabalho;

Comprovante do PIS/PASEP;

Certidão de nascimento;

Carteira de reservista;

Comprovante de residência;

Comprovação das experiências profissionais.

A seleção será composta por três etapas: inscrição e anexação de documentos pessoais;

análise documental e curricular; entrevista; e investigação social incluindo antecedentes criminais.

(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Hamilton Braga, coordenador do Núcleo de Política)