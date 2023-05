IBGE lançará novo PSS com mais de 8 mil vagas temporárias e salários de até R$ 5.100; veja

Foi publicado no Diário Oficial da União desta quarta-feira (17), a autorização para a realização de um novo processo seletivo para o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) com oferta de 8.141 vagas em diversos cargos, em caráter temporário.

O prazo para publicação do edital de abertura será de até 6 meses, contado a partir da publicação da portaria, ou seja, até novembro de 2023. De acordo com o documento, os profissionais serão contratados por até um ano, com possibilidade de prorrogação de acordo com a necessidade do órgão. Os novos contratados atuarão na finalização dos trabalhos do Censo 2022 e também na coleta de outras pesquisas do IBGE.

VEJA MAIS

Do total das vagas ofertadas, 8.092 serão para candidatos com ensino médio e 49 para aqueles que têm nível superior. Segundo a portaria, as remunerações vão variar de R$ 600 até R$ 5.100, dependendo da função e da carga horária. Os candidatos selecionados ainda receberão como benefícios: Auxílio-alimentação, Auxílio-transporte, Auxílio pré-escolar, Férias e 13º salário.

As vagas ofertadas serão para os cargos de codificador, agente censitário de mapeamento, agente de pesquisas e mapeamento, supervisor de coleta e qualidade, agente de pesquisa por telefone e supervisor de pesquisa.

Confira a quantidade de vagas ofertadas para cada cargo e as remunerações:

Codificador – 120 vagas, com salário inicial de R$ 600

Agente censitário de mapeamento (ACMAP) - 148 vagas, com salário inicial de R$ 1.487,50

Agente de pesquisas e mapeamento (APM) - 6.742 vagas, com inicial de R$ 1.387,50

Supervisor de coleta e qualidade – 806 vagas, om inicial de R$ 3.100

Agente de pesquisa por telefone –276 vagas, com inicial de R$ 998

Supervisor de pesquisas - 49 vagas, com inicial de R$ 5.100

(Luciana Carvalho, estagiária da Redação sob supervisão de Keila Ferreira, Coordenadora do Núcleo de Política).