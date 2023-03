IBGE faz mobilização para recensear domicílios no Tapanã

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em parceria com entidades comunitárias ligadas à Central Única das Favelas e Instituto Data Favela, vai realizar, neste sábado (25), uma mobilização nacional dentro de comunidades classificadas como “aglomerados subnormais”, conhecidas no Pará como “baixadas”, “ocupações” ou “invasões”.

Na capital paraense, o IBGE recebe o apoio da Prefeitura de Belém, da coordenação estadual da CUFA, e de lideranças comunitárias locais para o encontro que acontecerá em frente a Unidade Municipal de Saúde (UMS) do Tapanã.

VEJA MAIS

Segundo o Instituto, o bairro do Tapanã concentra o maior número de domicílios dentro de aglomerados subnormais ainda na condição de “Não Resposta" para o Censo 2022. São 593 domicílios nessa condição localizados no bairro de mesmo nome.

A Região Metropolitana de Belém possui 2.154 domicílios que ainda não responderam ao Censo, são essas:

Jardim Jader Barbalho (Ananindeua), com 313 domicílios;

Bacia do Uma-Fátima (Belém), com 244 domicílios;

Parque Guajará (Belém), com 238;

Parque Amazônia (Belém), com 232;

Santos Dumont (Belém), com 211;

Atalaia (Ananindeua), com 192;

Taboquinha (Belém), com 131 domicílios.

Mobilização

No sábado (25), as equipes do IBGE farão a distribuição de filipetas sobre o Censo e serviço de atendimento aos domicílios que ainda não foram recenseados. Os agentes estarão trajando coletes de recenseador e irão se concentrar em frente a UMS do Tapanã.

A ação também terá o apoio da equipe técnica da Secretaria Municipal de Economia (Secon) e da Secretaria Municipal de Saúde (Sesma), que cedeu a área externa da UMS Tapanã. Também dando apoio ao IBGE estarão Dona Neide, liderança comunitária da região, e Leya Silva, integrante da Coordenação Estadual da CUFA-PA.

Censo 2022

A coleta domiciliar do Censo 2022 foi finalizada em 28 de fevereiro de 2022. A atual fase, chamada de Análise de Dados, deve durar até 31 de março e tem o objetivo de reduzir as taxas de “Recusas” e “Morador Ausente”, em cada setor censitário.

Por essa razão, os recenseadores serão enviados novamente aos domicílios que ainda não responderam ao Censo 2022. O morador ainda não recenseado pode ligar para o 0800 721 8181 para solicitar que o IBGE vá ao local.

(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política)