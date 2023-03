Censo 2022: IBGE divulga contato gratuito para pessoas que ainda não foram recenseadas

Na manhã deste sábado, 18, agentes do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) promoveram um mutirão no bairro do Reduto, em Belém, para conversar com a comunidade e divulgar o serviço gratuito para pessoas que ainda não participaram do recenseamento em 2023. De acordo com o Superintendente do IBGE no Pará, Rony Helder Cordeiro, Belém ainda tem taxas de 'recusa' e de 'morador ausente' consideradas elevadas, ao fim da etapa de coleta de dados, que encerrou em 28 de fevereiro.

Segundo o Instituo, a taxa de recusa no Pará ficou em 1,7%, sendo que, na capital encontra-se em 3,2%. O percentual de 'morador ausente' ficou em 3% para o Pará e 5,1% para Belém. Os dados são da última apuração, feita na quinta-feira, dia 16 de março.

O serviço gratuito corresponde ao número 0800 7218181, por meio do qual residentes de domicílios ainda não recenseados podem informar a situação de seu domicílio para que se possa agendar o recenseamento do local. O serviço estará disponível mesmo após o fim oficial da etapa de coleta de dados. Da mesma forma, novas visitas domiciliares de agentes do IBGE não foram descartadas.

"Em março, estamos iniciando a fase de apuração dos dados coletados, mas existe ainda a possibilidade de retorno das equipes ao campo, para diminuir as taxas de recusa e de moradores ausentes. Belém é uma cidade que ainda tem um elevado número de pessoas nessa situação. Por isso, hoje viemos aqui no Reduto, fazer essa divulgação. Aquelas pessoas que não foram, mas que queiram ser recenseadas podem entrar em contato com o IBGE para que a gente possa estar realizando essa entrevista com o morador", diz Rony Cordeiro.

O Censo 2022 concluiu a etapa da coleta de dados, no dia 28 de fevereiro. Imediatamente, entrou em curso a etapa de Apuração dos Dados, que deve durar até o dia 31 de março. Nessa etapa, visitas a alguns domicílios podem ocorrer para tentar reduzir indicadores como “taxa de recusa” (quando o recenseador foi várias vezes, mas o morador se recusou a fornecer suas informações para o preenchimento de seu questionário) e “morador ausente de domicí-lio” (quando o recenseador esteve várias vezes no local, mas não encontrou ninguém no domicílio que estivesse apto a fornecer as informações para preencher o questionário). Esse retorno a essas áreas é importante para que garantir que ninguém fique de fora do Censo.