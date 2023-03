Mesmo com alta nos combustíveis, prévia da inflação segue estável em Belém

O Índice de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15) foi calculado em 0,69% em março, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Em Belém, a prévia da inflação fechou no mesmo patamar, repetindo o resultado obtido em fevereiro. No acumulado do trimestre, o IPCA-15 da capital paraense está em 2,23% e em 5,06%, considerando a variação dos últimos 12 meses.

De acordo com o levantamento, oito dos nove grupos de produtos e serviços tiveram alta no período, mas ainda assim o índice é menor em comparação com o mês anterior e com o mesmo período do ano passado, correspondendo a uma queda de 0,07% e 0,19%, respectivamente.

LEIA MAIS:

A maior alta do mês no Brasil foi observada no grupo de Transportes, que teve elevação de 1,5%, sendo puxada principalmente pelo aumento nos preços da gasolina (5,76%) e do etanol (1,96%). Em Belém, a situação foi semelhante com o valor dos combustíveis cerca de 4,41% mais caros e o índice do grupo com alta de 1,70%. No cenário nacional, outro fator que contribuiu para a inflação no segmento foi o reajuste nas tarifas de transporte urbano e nas passagens intermunicipais em diversas capitais, além da alta no transporte por aplicativo.

Já em relação aos demais grupos, os preços em Belém apresentaram o seguinte comportamento: Alimentação e bebidas (0,26%), Habitação (0,20%), Artigos de residência (-0,39%), Vestuário (-0,32%), Saúde e cuidados pessoais (2,21%), Despesas pessoais (0,38%), Educação (-0,02%) e Comunicação (0,49%).

Para o economista Genardo Chaves de Oliveira, as elevações notadas em diferentes segmentos sofreram influência dos combustíveis. “É possível relacionar o aumento desses produtos às elevações observadas em outros setores, como o aumento no custo de bens e serviços que dependem de transporte, como alimentos e outros bens de consumo. O aumento dos custos de transporte também pode levar ao aumento da inflação, pois afeta os preços de bens e serviços em toda a economia. Além disso, o setor de transportes é parte importante da cadeia logística e seu crescimento pode impactar positivamente outros setores da economia que dele depende”, explica.

Recentemente, o Comitê de Política Monetária (Copom) manteve a taxa básica de juros (Selic) a 13,75% ao ano, apesar da pressão de setores do governo para que houvesse uma redução. A justificativa para que a Selic continue elevada seria justamente o controle da inflação, o que na avaliação de Genardo Oliveira tem sido uma política eficaz.

“As projeções para a inflação em 2023 também são positivas, com o mercado projetando uma taxa de 4,5%, dentro da meta estabelecida pelo Banco Central. No entanto, a efetividade dessa política no longo prazo dependerá de diversos fatores, como a evolução da pandemia, o comportamento da economia internacional e a política fiscal do governo”, pondera o economista.

IPCA-15 em Belém (março/2023)

Alimentação e bebidas - 0,26%

Habitação - 0,20%

Artigos de residência - -0,39%

Vestuário - -0,32%

Transportes – 1,70%

Saúde e cuidados pessoais - 2,21%

Despesas pessoais - 0,38%

Educação - -0,02%

Comunicação - 0,49%

Índice geral (Belém) – 0,69%