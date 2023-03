Banco Central mantém taxa Selic em 13,75% ao ano

O Comitê de Política Monetária (Copom) decidiu por unanimidade nesta quarta-feira (22) manter a taxa Selic, os juros básicos da economia, em 13,75% ao ano, mesmo com a desaceleração da economia e as pressões do governo. Essa foi a quinta vez consecutiva que o BC não alterou a taxa, que permanece nesse nível desde agosto de 2021, e a decisão era aguardada pelos analistas financeiros.

A Selic continua no maior nível desde janeiro de 2017, quando também estava em 13,75% ao ano. Antes disso, o Copom havia elevado a taxa por 12 vezes consecutivas em um ciclo iniciado em meio à alta dos preços de alimentos, energia e combustíveis.

De março a junho de 2021, o Copom elevou a taxa em 0,75 ponto percentual em cada encontro. Em agosto do mesmo ano, o BC passou a aumentar a Selic em 1 ponto a cada reunião. Com a alta da inflação e o agravamento das tensões no mercado financeiro, a Selic foi elevada em 1,5 ponto de outubro de 2021 até fevereiro de 2022. No ano passado, o Copom promoveu dois aumentos de 1 ponto, em março e maio, e dois aumentos de 0,5 ponto, em junho e agosto.

VEJA MAIS

Antes do início do ciclo de alta, a Selic havia sido reduzida para 2% ao ano, o nível mais baixo da série histórica iniciada em 1986. Essa medida foi adotada pelo Banco Central para estimular a produção e o consumo após a contração econômica gerada pela pandemia de Covid-19. A taxa ficou no menor patamar da história de agosto de 2020 a março de 2021.