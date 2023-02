Bancários protestam contra taxa de juros no Brasil

O Sindicato dos Bancários dos Empregados em Estabelecimentos Bancários do Estado do Pará em conjunto com outros movimentos sindicais realiza um protesto na manhã desta terça-feira, 14, em frente à unidade do Banco Central (BC) em Belém, localizada no Boulevard Castilhos França. O ato pede a baixa da taxa básica de juros (Selic) e a saída do presidente da instituição, Roberto Campos Neto. Não há interdição na via.

O movimento ocorre em um contexto de crescentes críticas e questionamentos sobre a manutenção da Selic na casa de 13,75% ao ano. Nas últimas semanas, o próprio presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) chegou a criticar a política monetária vigente, levando a repercussões no mercado financeiro, que teme por maiores intervenções do Estado no BC, cuja autonomia é regida por lei federal.

*Esta matéria está em atualização